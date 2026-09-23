"Als Ajax de titel niet wint, gaat er een grote exodus volgen"
Ajax staat momenteel vijf punten achter op koploper AZ, waardoor er nog niks aan de hand is in dit nog prille Eredivisie-seizoen. Daan Sutorius van Het Parool meent echter dat de Amsterdammers een elftal hebben dat succes moét oogsten.
Sutorius ziet een elftal dat onder trainer Míchel Sánchez dit jaar moet presteren. "Het grotere plan van Ajax is wat mij betreft wel heel erg gestoeld op de korte termijn", stelt hij in de podcast Branie. "Ik heb niet per se het idee dat Ajax aan een succesvol elftal aan het bouwen is voor de komende paar jaar."
De titel verspelen kan Ajax heel naar uitkomen, ziet hij. "Als Ajax nu geen kampioen wordt, heb ik het idee dat er een grote exodus gaat volgen komende zomer en dat je weer opnieuw veel spelers moet gaan halen", aldus Sutorius. "Dan begin je eigenlijk weer bijna vanaf nul. Dat vind ik wel een zeer kritische kanttekening bij het beleid van Ajax op dit moment."
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