2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax transfergeruchten en nieuws

"Als Ajax Raheem Sterling had gewild, dan had Ajax hem gehad"

Raheem Sterling
Raheem Sterling Foto: © BSR Agency

Feyenoord verraste vriend en vijand door Raheem Sterling te presenteren als nieuwste aanwinst. Uit Amsterdam klinken echter ook geluiden dat de voetballer eerder al bij Ajax aangeboden was, maar dat zij het aanbod afwezen.

"Het is heel mooi dat Ajax gelijk heeft gereageerd dat ze 'nee' hebben gezegd", begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Die zijn natuurlijk als de dood dat Sterling dadelijk heel goed speelt en dat ze het verwijt krijgen dat Ajax hem niet gehaald heeft."

Ajax-watcher Mike Verweij geeft vervolgens te kennen dat Sterling ook is aangeboden bij Ajax. "Maar Ajax vond het risico veel en veel te groot", vertelt hij. "Hij is daar aangeboden door Nathan van Kooperen. Hij en Fulco van Kooperen hebben Oleksandr Zinchenko en Jordan Henderson eerder al naar Ajax gebracht. Sterling is bij Ajax aangeboden, maar die wilden hem niet. Als Ajax hem had gewild, dan had Ajax hem gehad", aldus Verweij.

