"Als Ajax wint, dan gaat FC Utrecht geen supporters mee mogen nemen"
Ajax speelt in de play-offs om Europees voetbal tegen FC Groningen en het moment dat dat bekend werd, werd ook bekend dat FC Groningen geen supporters mee zou mogen nemen naar Volendam (waar het duel wordt afgewerkt). Inmiddels is dit besluit ongedaan gemaakt, maar nog altijd doet de aanvankelijke beslissing de wenkbrauwen reizen.
"Als Ajax wint, dan gaat FC Utrecht ook geen supporters mee mogen nemen. Daar kun je donder op zeggen", opent Freek Jansen bij Voetbal International. "Als FC Groningen al niet naar Volendam mag komen, dan mag dat met FC Utrecht al helemaal niet."
"Als het nou over twee wedstrijden gespeeld zou worden, oké, maar hier dupeer je echt de supporters van FC Groningen mee",vindt de journalist. "Zij hebben de play-offs gehaald als prijs. En dit is je wedstrijd en dan mag je er niet bij zijn..."
"FC Groningen is nu een slachtoffer van iets waar ze geen aandeel in hebben", vult Geert-Jan Jakobs aan. Jansen: "Eigenlijk hadden ze moeten zeggen, dat als Ajax niet in haar eigen stadion kan spelen dat ze het in Groningen spelen. En mocht FC Groningen dan winnen, dan spelen ze in Utrecht of Heerenveen."
FC Groningen vreesde voor Volendam-drama: "Kregen we geen antwoord op"
"Als Ajax wint, dan gaat FC Utrecht geen supporters mee mogen nemen"
Derksen: "Als ik FC Groningen was zou ik zeggen: we spelen niet"
García eruit bij Ajax: "Vanwege het feit dat deze man dit roept..."
Driessen tipt trainerskandidaat: "Wat past er nou meer bij Ajax?"
Hoog fileert beleid Ajax: "Knullige fout, gênant voor de spelers"
Álvarez terug naar Ajax? "Dan is er misschien een mogelijkheid"
'Ajax benaderde Spaans succestrainer voor trainerspositie'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Ik vind hem een aantrekkelijke speler"
Verweij geeft update over toekomst van Garcia: "Ik denk dat..."
Bizar geluid: 'Cruijff negeert de scouting van Ajax volledig'
FC Groningen toch met uitsupporters richting duel tegen Ajax
Castricum ziet het zwaar in voor Ajax: "Nog één wedstrijd..."
Berghuis sprak nog niet met Cruijff: "Misschien gebeurt dat nog"
De Jonge ziet kansen tegen Ajax: "Dat kan in ons voordeel zijn"
Derksen haalt uit naar Ajacied: "Het is een tragisch dieptepunt"
Driessen vergelijkt Ajax met gevallen topclub: "Hard op weg"
Blokzijl blij met halve finale tegen Ajax: "Dat is extra mooi"
Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo slecht nog nooit gezien"
Dick Lukkien kritisch: "Dan zijn we totaal kansloos tegen Ajax"
Wout Brama lachend: "Ajax vond ik ook niet zo goed, dat scheelde"
Van der Gijp geeft Cruijff transferadvies: "Verdoet zijn tijd"
KNVB reageert op kritiek na waterballet bij SC Heerenveen - Ajax
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Ajax - FC Groningen
'KNVB doet beroep op burgemeester rond Ajax - FC Groningen'
Willem van Hanegem haalt uit naar Ajax: "Eigenlijk ongelooflijk"
Verweij voorspelt Ajax-trainer: "Ik denk dat hij het gaat worden"
Sutalo krijgt goed nieuws en kan koffers pakken, domper voor Mokio
FC Groningen sluit boycot Ajax-duel niet uit: "Zo onrechtvaardig"
Wout Weghorst naar FC Twente? "Denk dat hij daar wel oren naar heeft"