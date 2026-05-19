"Als Ajax wint, dan gaat FC Utrecht geen supporters mee mogen nemen"

Freek Jansen Foto: © BSR Agency

Ajax speelt in de play-offs om Europees voetbal tegen FC Groningen en het moment dat dat bekend werd, werd ook bekend dat FC Groningen geen supporters mee zou mogen nemen naar Volendam (waar het duel wordt afgewerkt). Inmiddels is dit besluit ongedaan gemaakt, maar nog altijd doet de aanvankelijke beslissing de wenkbrauwen reizen.

"Als Ajax wint, dan gaat FC Utrecht ook geen supporters mee mogen nemen. Daar kun je donder op zeggen", opent Freek Jansen bij Voetbal International. "Als FC Groningen al niet naar Volendam mag komen, dan mag dat met FC Utrecht al helemaal niet."

"Als het nou over twee wedstrijden gespeeld zou worden, oké, maar hier dupeer je echt de supporters van FC Groningen mee",vindt de journalist. "Zij hebben de play-offs gehaald als prijs. En dit is je wedstrijd en dan mag je er niet bij zijn..."

"FC Groningen is nu een slachtoffer van iets waar ze geen aandeel in hebben", vult Geert-Jan Jakobs aan. Jansen: "Eigenlijk hadden ze moeten zeggen, dat als Ajax niet in haar eigen stadion kan spelen dat ze het in Groningen spelen. En mocht FC Groningen dan winnen, dan spelen ze in Utrecht of Heerenveen."

