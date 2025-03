"Als Anton Gaaei naar de kapper is geweest, dan melden we dat"

Het live verslag, ook wel audiodescriptie genoemd, biedt visueel beperkte supporters een uitgebreide ervaring van de wedstrijd. De commentatoren, Diederik van Zessen en Bas Redeker, beschrijven het spel minutieus en geven veel visuele details. "De mensen op wat toen nog de blindentribune werd genoemd, noemen we nu de supporters op het platform", vertelt Van Zessen aan Het Parool.

"We proberen het allemaal zo beeldend mogelijk te maken voor de luisteraars", zegt Redeker. "Als Anton Gaaei naar de kapper is geweest of oranje schoenen draagt, melden we dat." Naast de visuele details geven ze ook vaak aan waar de actie zich op het veld afspeelt, bijvoorbeeld "links, rechts, voor, achter." Daarnaast melden ze regelmatig de tijd in de wedstrijd: "Dat is heel belangrijk voor de beleving van de luisteraars", aldus Van Zessen.

Ajax Radio is niet alleen populair bij blinden en slechtzienden, maar ook bij andere supporters. Zij worden vaak aangemoedigd om berichten te sturen over waar ze zich bevinden, wat zorgt voor een interactieve sfeer. "We vinden het leuk om contact te hebben met onze luisteraars. Maar het komt eerlijk gezegd ook van pas als er even niets gebeurt in de wedstrijd", zegt Van Zessen. Hij herinnert zich een wedstrijd tegen Almere: "We hadden laatst zo’n wedstrijd tegen Almere. Er gebeurde werkelijk niets. Het was echt hard werken om de negentig minuten vol te praten. Ik was bekaf na afloop."