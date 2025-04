'Als Cruijff nog een column had, zou hij over Farioli schrijven'

Een speciale uitzending van Rondo stond vrijdag in het teken van Cruijff vanwege zijn geboortedag. Jan Mulder constateert dat de clublegende van Ajax verontrustend zou kijken naar dit Ajax. "Zijn eigen club Ajax wacht nu tot iedereen helemaal disgusted is en dan winnen ze de wedstrijd. Ik bedoel, Farioli is een geweldige trainer, wat moet je ervan zeggen... Maar wat zou Cruijff gezegd hebben?", vraagt de oud-international zich af.

"Als hij nu nog een column had gehad, dan had hij daar zeker wat over gezegd", reageert oud-speler Jonk. "Dan zou hij zich zorgen maken. Dat kan Marco (van Basten, red.) ook beamen. Dat was vooral toen ook de zorg die hij had. Cruijff vond, dit is ons DNA. Wij moeten ons DNA niet verloochenen. Dit is waar we voor staan met z'n allen."

Ook Peter Bosz wordt gevraagd naar zijn mening over Ajax onder Farioli. "Ik hoef het niet over Ajax of Farioli te hebben. Ik kan beter vertellen hoe ik er zelf in sta", benadrukt de PSV-coach. "Mensen betalen veel geld voor een seizoenkaart, voor een los kaartje, dan moet je ze ook iets bieden. Je moet die mensen vermaken, en daar ben ik het volledig mee eens. Maar het gaat natuurlijk óók om winnen. Dat weet ik, maar er zijn verschillende manieren om te winnen."