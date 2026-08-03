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Ajax transfergeruchten en nieuws

"Als Cruijff overstag gaat, dan alleen voor de absolute hoofdprijs"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Paris Saint-Germain zal een stuk verder moeten gaan dan het eerste bod op Mika Godts als het de aanvaller wil overnemen van Ajax. Volgens het Algemeen Dagblad is technisch directeur Jordi Cruijff niet van plan de Belg voor een lager bedrag te laten vertrekken.

Transferjournalist Fabrizio Romano meldde zondag dat PSG zich officieel heeft gemeld in Amsterdam. De winnaar van de Champions League zou een openingsbod van veertig miljoen euro hebben neergelegd, aangevuld met maximaal vijf miljoen euro aan bonussen. Romano liet later weten dat de verschillen tussen beide clubs niet groot meer zouden zijn en verwacht dat de transfer deze week kan worden afgerond.

Het Algemeen Dagblad schetst echter een ander beeld. Volgens de krant wil Ajax alleen meewerken als de Fransen bereid zijn de absolute hoofdprijs te betalen. "Cruijff weet bovendien: de Champions League-winnaar is steenrijk en haalt deze zomer honderden miljoenen op met de verkoop van drie aanvallers (Gonçalo Ramos, Lee Kang-In en waarschijnlijk Bradley Barcola). Als Cruijff al overstag gaat, dan alleen voor de absolute hoofdprijs van naar verluidt 60 miljoen euro", schrijft de krant.

Godts wordt binnen Ajax gezien als een van de belangrijkste aanvallers. Met zijn doelpunten en assists is hij een speler die trainer Míchel en Cruijff liever niet kwijtraken, zeker nu de club juist op zoek is naar meer rendement voorin.

Cruijff maakte eerder in gesprek met De Telegraaf al duidelijk dat een vertrek deze zomer niet zijn voorkeur heeft. "We kunnen hem dit seizoen eigenlijk niet missen."

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