"Als Cruijff overstag gaat, dan alleen voor de absolute hoofdprijs"
Paris Saint-Germain zal een stuk verder moeten gaan dan het eerste bod op Mika Godts als het de aanvaller wil overnemen van Ajax. Volgens het Algemeen Dagblad is technisch directeur Jordi Cruijff niet van plan de Belg voor een lager bedrag te laten vertrekken.
Transferjournalist Fabrizio Romano meldde zondag dat PSG zich officieel heeft gemeld in Amsterdam. De winnaar van de Champions League zou een openingsbod van veertig miljoen euro hebben neergelegd, aangevuld met maximaal vijf miljoen euro aan bonussen. Romano liet later weten dat de verschillen tussen beide clubs niet groot meer zouden zijn en verwacht dat de transfer deze week kan worden afgerond.
Het Algemeen Dagblad schetst echter een ander beeld. Volgens de krant wil Ajax alleen meewerken als de Fransen bereid zijn de absolute hoofdprijs te betalen. "Cruijff weet bovendien: de Champions League-winnaar is steenrijk en haalt deze zomer honderden miljoenen op met de verkoop van drie aanvallers (Gonçalo Ramos, Lee Kang-In en waarschijnlijk Bradley Barcola). Als Cruijff al overstag gaat, dan alleen voor de absolute hoofdprijs van naar verluidt 60 miljoen euro", schrijft de krant.
Godts wordt binnen Ajax gezien als een van de belangrijkste aanvallers. Met zijn doelpunten en assists is hij een speler die trainer Míchel en Cruijff liever niet kwijtraken, zeker nu de club juist op zoek is naar meer rendement voorin.
Cruijff maakte eerder in gesprek met De Telegraaf al duidelijk dat een vertrek deze zomer niet zijn voorkeur heeft. "We kunnen hem dit seizoen eigenlijk niet missen."
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"