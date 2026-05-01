"Als dat was gelukt, dan zat Farioli nu zeker niet bij Porto"
FC Porto-voorzitter André Villas-Boas is zeer te spreken over het werk van Francesco Farioli. In de podcast De Farioli-code legt hij uit waarom de Italiaanse trainer zo hoog staat aangeschreven én waarom hij waarschijnlijk nooit in Portugal was beland als het anders was gelopen bij Ajax.
Villas-Boas is duidelijk over het Ajax-verleden van Farioli en de gemiste titel. "Hij verdiende het om bij Ajax te slagen, maar als dat was gelukt, dan zat hij nu zeker niet bij Porto."
Volgens de voorzitter doet het mislopen van de landstitel niets af aan zijn kwaliteiten. "De manier waarop dat seizoen is geëindigd, doet natuurlijk niets af aan zijn kwaliteiten als coach, zijn methode of zijn leiderschap. Hij heeft tot het laatste einde voor die titel gestreden."
De interesse van Porto ontstond al eerder, toen Farioli indruk maakte in de Ligue 1. "Hij vestigde zich als een coach die revolutionair is in zijn ideeën, methoden en de manier waarop hij leiding geeft. Dat vonden wij heel interessant."
In Portugal lijkt Farioli zijn gelijk alsnog te halen. Met FC Porto ligt hij op koers voor het kampioenschap, met een ruime voorsprong op de concurrentie.
Ajax legt PSV-supporters verbod op: kampioensschalen niet toegestaan
Janse werkt hard aan zwakke punt: "Dat gaat nu alweer veel beter"
Sutalo geeft nog niet op: "Er is zeker nog een heel grote kans"
'Garcia kan vertrekken bij Ajax; interesse van meerdere clubs'
Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"
Van der Gijp begrijpt Jordi Cruijff: "Dat vind ik niet gek hoor"
Ajax-talent ambitieus: "Hoor vaak dat ik al in het eerste hoor"
Dijkshoorn kritisch: "Hij is kapot gemaakt door Johan Cruijff"
Parrott in beeld bij Ajax? "Dat is niet het allerbeste medium"
"Godts heeft voor zijn leeftijd opvallend veel goals en assists"
Van Gaal voorkwam Ajax-transfer: "Het was wel echt heel dichtbij"
Sylvie Meis geeft compliment aan Van der Vaart: "Geen spijt van"
Directeur Heracles steunt Ajax: "Ze voldoen aan de reglementen"
'Italiaanse media: nieuwe kans lonkt voor oud-Ajacied Noa Lang'
Kritiek op KNVB over speelronde 33: "Voetballerij is bekrompen"
'Hans Kraay tipt Ajax spits in KKD': "Die moet je halen!"
'AD: zeven Europese topclubs hebben interesse in Mika Godts'
Eijkelkamp over Ajax: "Dan wordt je afgerekend, zeker in de top"
Resterende programma's van Feyenoord, NEC, Ajax, FC Twente en AZ
Opsteker voor Hato: oud-Ajacied in het zonnetje gezet bij Chelsea
Van Hooijdonk prijst Ajacied: "Als hij het op zijn heupen heeft"
Eric Gudde aangepakt: "Alles ging naar Ajax en AZ kreeg niks"
Vermeulen over competitieslot Eredivisie: "Is bijna pijnlijk"
Twee Ajacieden opgenomen in Eredivisie Elftal van de Maand
Mika Godts krijgt transferadvies: "Daar kan hij heel veel leren"
'Ajax denkt aan Eredivisie-bekende als mogelijke opvolger Godts'
Kraay jr. ziet Ajax-huurling uitblinken: "Heeft hem goed gedaan"
Ajax-talent geniet in Amsterdam: "Hij heeft het naar zijn zin"
Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Waarom daaraan vasthouden?"