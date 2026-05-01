"Als dat was gelukt, dan zat Farioli nu zeker niet bij Porto"

FC Porto-voorzitter André Villas-Boas is zeer te spreken over het werk van Francesco Farioli. In de podcast De Farioli-code legt hij uit waarom de Italiaanse trainer zo hoog staat aangeschreven én waarom hij waarschijnlijk nooit in Portugal was beland als het anders was gelopen bij Ajax.

Villas-Boas is duidelijk over het Ajax-verleden van Farioli en de gemiste titel. "Hij verdiende het om bij Ajax te slagen, maar als dat was gelukt, dan zat hij nu zeker niet bij Porto."

Volgens de voorzitter doet het mislopen van de landstitel niets af aan zijn kwaliteiten. "De manier waarop dat seizoen is geëindigd, doet natuurlijk niets af aan zijn kwaliteiten als coach, zijn methode of zijn leiderschap. Hij heeft tot het laatste einde voor die titel gestreden."

De interesse van Porto ontstond al eerder, toen Farioli indruk maakte in de Ligue 1. "Hij vestigde zich als een coach die revolutionair is in zijn ideeën, methoden en de manier waarop hij leiding geeft. Dat vonden wij heel interessant."