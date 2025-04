Na de bekerfinale tussen Go Ahead Eagles en AZ is er veel kritiek op het gedrag van Wouter Goes. De verdediger van AZ liet zich tijdens de finale niet van zijn beste kant zien. Kenneth Perez meent dat de 20-jarige Goes inmiddels overdrijft en trekt de vergelijking met Ajacied Wout Weghorst.

Goes kreeg tijdens de reguliere speeltijd een gele kaart na een opvallend moment, waarin hij ogenschijnlijk in het lichaam van Milan Smit kneep. Tijdens de strafschoppenserie volgde een tweede prent, dit keer voor provocerend gedrag richting de spelers van Go Ahead Eagles. Daarnaast zou Goes na de 1-0 van AZ bewust de confrontatie hebben gezocht door vlak voor het gezicht van enkele Go Ahead-spelers te juichen.

"Elke gewone tackle ging hij vieren. Als je de bal van de lijn haalt, dan is het oké. Maar nu is het bijna een act. Als dit Wout Weghorst was geweest, dan was de wereld te klein", viel Perez verder op. De analisten van Voetbalpraat zijn het er over eens dat het gedrag van Goes een halt toegeroepen moet worden.

"Ik heb mij gisteren ook wel een beetje verbaasd over dat achterlijke gedrag van hem. Ik kon er altijd wel een beetje van genieten, want ik vind dat we teveel braveriken in dit land hebben. Op een gegeven moment zie je gewoon dat de scheidsrechters hem gaan zoeken. Als ploeggenoot ben je er toch ook een keer klaar mee?", vraagt Tijmen van Wissing zich hardop af.

Perez: "Gisteren (maandag, red.) was wel de overtreffende trap. Het was wel echt too much. Misschien was het de spanning. Ik vind eigenlijk dat er tot nu toe geen reden was voor teamgenoten om hem aan te spreken, maar na gisteren werkt het averechts. Ik ben groot fan van Wouter Goes en ik vind hem ook een hele goede verdediger, maar het helpt hem nu ook niet. Het helpt zijn team ook niet", oordeelt de Deen.