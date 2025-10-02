Daan Sutorius is kritisch op wat Ajax heeft laten zien in het duel met Olympique Marseille. Hij vindt dat Ajax kinderlijk voor de dag is gekomen en verwacht niet dat John Heitinga nog lang voor de groep zal staan in Amsterdam.

"Ik denk niet dat John Heitinga de kerst gaat halen", opent Sutorius bij AT5. "Ajax bleef gewoon volle bak een-op-een doorstappen tegen Olympique Marseille. Dat Ajax daarin trapt is bijzonder te noemen op z'n minst", zegt Sutorius, die sowieso weinig snapt van de tactiek van Heitinga. "Er zijn weinig aanknopingspunten. En het is ook niet vaak zo dat een trainer zó slecht begint en het dan nog omdraait."

Volgegns Sutorius mag Alex Kroes ook zijn koffers pakken wanneer Heitinga vertrekt. "In dit specifieke geval wel. Het was een vrij opmerkelijke keuze om voor John Heitinga te gaan. Zijn eerste periode bij de club was niet goed en daarna is hij nergens meer hoofdtrainer geweest. Hij is dus eigenlijk al gewogen en te licht bevonden."

"Om hem dan opnieuw aan te stellen is een opmerkelijke keuze en als dat dan niet werkt, dan moet je daar ook je eigen conclusies aan verbinden", zegt hij. Dit weekend wacht Sparta Rotterdam. "Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens. Als hij hem wint, dan koopt hij wat tijd."