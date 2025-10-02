Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

Rik Engelbertink
bron: AT5

Daan Sutorius is kritisch op wat Ajax heeft laten zien in het duel met Olympique Marseille. Hij vindt dat Ajax kinderlijk voor de dag is gekomen en verwacht niet dat John Heitinga nog lang voor de groep zal staan in Amsterdam.

"Ik denk niet dat John Heitinga de kerst gaat halen", opent Sutorius bij AT5. "Ajax bleef gewoon volle bak een-op-een doorstappen tegen Olympique Marseille. Dat Ajax daarin trapt is bijzonder te noemen op z'n minst", zegt Sutorius, die sowieso weinig snapt van de tactiek van Heitinga. "Er zijn weinig aanknopingspunten. En het is ook niet vaak zo dat een trainer zó slecht begint en het dan nog omdraait."

Volgegns Sutorius mag Alex Kroes ook zijn koffers pakken wanneer Heitinga vertrekt. "In dit specifieke geval wel. Het was een vrij opmerkelijke keuze om voor John Heitinga te gaan. Zijn eerste periode bij de club was niet goed en daarna is hij nergens meer hoofdtrainer geweest. Hij is dus eigenlijk al gewogen en te licht bevonden."

"Om hem dan opnieuw aan te stellen is een opmerkelijke keuze en als dat dan niet werkt, dan moet je daar ook je eigen conclusies aan verbinden", zegt hij. Dit weekend wacht Sparta Rotterdam. "Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens. Als hij hem wint, dan koopt hij wat tijd."

Zet in op Ajax tegen Sparta Rotterdam!

Ajax speelt zaterdagmiddag de uitwedstrijd tegen Sparta. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga en Sven Mislintat

Heitinga krijgt steun: "Dat is te veel gevraagd van dit Ajax"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

Kroes keihard aangepakt door ras-Ajacied: "Ze roepen maar wat"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Alex Kroes
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd