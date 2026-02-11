Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Als ik Ajax zie voetballen, kan FC Twente daar gewoon overheen"

Niek
Leon ten Voorde op de tribune
Leon ten Voorde op de tribune Foto: © NESimages

FC Twente won zaterdagavond in eigen huis met 5-0 van SC Heerenveen en supporters op Vak-P toonden tijdens de wedstrijd een kritisch spandoek. Leon ten Voorde zag dat er na afloop van het duel echter weer sprake was van een hosanna-stemming in De Grolsch Veste. 

"Een uur later werden de spelers voor datzelfde vak bejubeld. Stonden ze daar, toegejuicht en toegeschreeuwd. Dat is het mooie van voetbal, het opportunisme", blikt hij terug in de podcast 'De Ballen Verstand' op de site van Tubantia. "Maar ik begrijp de boodschap (de kansen afmaken, red.) wel. Laten we niet doen alsof wij dit (de ruime thuiszege tegen SC Heerenveen, red.) allemaal voorspeld hadden", benadrukt Ten Voorde. 

"Ze hebben nu één keer dit gewonnen, de grootste overwinning van het seizoen, maar wij zaten vorige week ook in zak en as. Dat gevoel hadden wij ook, wat die supporters op het spandoek hadden uitgebeeld, van: wat moeten we er nog mee? En als ik Ajax zie voetballen, zie worstelen, kan Twente daar gewoon overheen. Maar dan moeten ze nu wel een serie neer gaan zetten. Je moet zondag gewoon winnen van Telstar", besluit Ten Voorde. 

Ajax speelde afgelopen weekend met 1-1 gelijk op bezoek bij AZ, waardoor het verschil tussen beide clubs nog 'maar' vijf punten is. De ploeg van trainer Fred Grim kwam tegen Excelsior en Go Ahead Eagles ook al niet verder dan een gelijkspel. FC Twente heeft echter ook weer last van hetzelfde probleem, want de Tukkers wisten in de tweede seizoenshelft niet te winnen van Excelsior, PEC Zwolle en NAC Breda. In de KNVB Beker bleek AZ te sterk. 

Gerelateerd:
Toon Gerbrands

Toon Gerbrands noemt probleem bij Ajax: "Het is te ingewikkeld"

0
Aad de Mos

Aad de Mos vreest voor Ajax: "Gaan daar niet in de buurt komen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

0
Fred Grim

Fred Grim aangepakt: "De technische staf vind ik ook gewoon k*t"

0
Amourricho van Axel Dongen en Kodai Sano

Van Axel Dongen houdt contact met Ajax: "Dat is gewoon fijn"

0
Oleksandr Zinchenko klapt

Samenvatting: Zinchenko trefzeker in gewonnen oefenduel van Ajax

0
Kenneth Perez

Perez: "Hij heeft veel minder punten verzameld dan Heitinga"

0
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties