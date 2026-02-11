"Als ik Ajax zie voetballen, kan FC Twente daar gewoon overheen"

FC Twente won zaterdagavond in eigen huis met 5-0 van SC Heerenveen en supporters op Vak-P toonden tijdens de wedstrijd een kritisch spandoek. Leon ten Voorde zag dat er na afloop van het duel echter weer sprake was van een hosanna-stemming in De Grolsch Veste.

"Een uur later werden de spelers voor datzelfde vak bejubeld. Stonden ze daar, toegejuicht en toegeschreeuwd. Dat is het mooie van voetbal, het opportunisme", blikt hij terug in de podcast 'De Ballen Verstand' op de site van Tubantia. "Maar ik begrijp de boodschap (de kansen afmaken, red.) wel. Laten we niet doen alsof wij dit (de ruime thuiszege tegen SC Heerenveen, red.) allemaal voorspeld hadden", benadrukt Ten Voorde.

"Ze hebben nu één keer dit gewonnen, de grootste overwinning van het seizoen, maar wij zaten vorige week ook in zak en as. Dat gevoel hadden wij ook, wat die supporters op het spandoek hadden uitgebeeld, van: wat moeten we er nog mee? En als ik Ajax zie voetballen, zie worstelen, kan Twente daar gewoon overheen. Maar dan moeten ze nu wel een serie neer gaan zetten. Je moet zondag gewoon winnen van Telstar", besluit Ten Voorde.

Ajax speelde afgelopen weekend met 1-1 gelijk op bezoek bij AZ, waardoor het verschil tussen beide clubs nog 'maar' vijf punten is. De ploeg van trainer Fred Grim kwam tegen Excelsior en Go Ahead Eagles ook al niet verder dan een gelijkspel. FC Twente heeft echter ook weer last van hetzelfde probleem, want de Tukkers wisten in de tweede seizoenshelft niet te winnen van Excelsior, PEC Zwolle en NAC Breda. In de KNVB Beker bleek AZ te sterk.