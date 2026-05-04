"Als je een compilatie van Gaaei opstuurt, zouden topclubs schrikken"

Óscar García gaf voor de wedstrijd aan dat hij rekening had gehouden met de afwezigheid van Wout Weghorst. Met Ko Itakura wilde de trainer extra lengte brengen. "Je past je hele opstelling aan en bij de eerste de beste spelhervatting ligt die bal er alsnog in", zucht Goodijk in VI ZSM. "Het was een verre inworp, Gasiorowski die doorkopt, komt bij Lucas Rosa van 1,70 meter. Ja, dat was wel ongelukkig. En zeven minuten later had PSV ook meteen die 2-0 moeten maken via Driouech, een gigantische kans. Op dat moment dacht ik en de mensen om mij heen ook: dit kan wel eens een pijnlijke avond worden voor Ajax."

Na elf minuten viel de 1-1, gemaakt door Anton Gaaei. Volgens Goodijk is de verdediger een 'fascinerende voetballer'. "Als je een compilatie van zijn goals zou opsturen naar een Europese topclub, dan zouden ze schrikken van wat ze zien. Hij heeft echt wereldgoals gemaakt. In het pure verdedigen laat hij soms steekjes vallen, maar in opbouw is dat ook niet zijn rol. Ajax wil hem daar ook niet gebruiken. Aan de bal heeft hij wel wapens: snelheid en dreiging. Het is geen traditionele back. Ik denk dat hij beter tot zijn recht komt als wingback. Dan kan hij zijn kracht beter benutten."