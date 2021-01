Geschreven door Jessica Westdijk 24 jan 2021 om 21:01

Ajax boekte zondagmiddag een nipte zege in Sittard, het won met 1-2. Terwijl de 1-2 viel, lag aan de andere kant van het veld Lisandro Semedo op de grond. Bij Fortuna Sittard zijn ze na afloop not amused dat Ajax de bal niet uit speelde.

“Wij speelden door en dat was ook het argument van Ajax. Maar wij waren in een drukke aanval totdat de bal bij Onana kwam. Toen was de aanval klaar en lag er een speler geblesseerd. Dan is het normaal om die bal uit te schieten”, aldus Zian Flemming, die jaren bij Ajax speelde, na afloop in gesprek met Veronica Inside. Maar dat deed Ajax dus niet, waarna de 1-2 van Haller viel.

“Dit past niet bij Ajax. Dat heb ik ook tegen Tadic gezegd. Als je met drie sterren op je borst loopt is het zielig om op deze manier te winnen. Hij was het daar niet mee eens, maar misschien moet ie even in de spiegel kijken. Het geeft ook wel aan hoe Ajax hier in de wedstrijd zat.”