"Als je naar Wout Weghorst kijkt, dat kan toch niet in Oranje?"
Wout Weghorst kan de laatste weken niet imponeren bij Ajax. Toch lijkt de spits zeker van een plek in de selectie van het Nederlands elftal voor het WK komende zomer. Sjoerd Mossou begrijpt er niks van.
"Ik heb even naar NAC - Ajax gekeken. Het was een knappe goal van Mika Godts, maar voor de rest was het om te huilen. Toen zat ik toch wel een beetje naar Weghorst te kijken", begint hij zijn verhaal in de AD Voetbalpodcast. "Jij en ik moeten hopen dat hij meegaat naar het WK. We hebben een heleboel podcasts te vullen en moeten allerlei columns schrijven. We moeten zes weken vooruit in dat Kansas City. Dan kun je beter met Weghorst zijn, dan zonder."
"Als je toch naar Weghorst kijkt dit seizoen. Dat kan toch niet in het Nederlands elftal?", vraagt de journalist zich hardop af. "Ik weet dat Ronald Koeman loyaal is aan zijn spelers. Ik weet ook dat Weghorst als een soort pinchhitter meegaat en als een soort motor van de trainingen. Die moet voor een bepaalde intensiteit zorgen, maar je mag van een spits van het Nederlands elftal, die meegaat naar het WK, iets meer verwachten van zijn kwaliteiten van het spel."
Tegen NAC wist Weghorst weinig indruk te maken. "Hij stond zaterdagavond tegen NAC tegenover twee middenvelders. Die hadden hem allebei moeiteloos in de broekzak. Dat is de nummer zeventien van de Eredivisie. Dat is niet alleen die wedstrijd. Dat is al het hele seizoen zo."
"Wie kan er beter aanvallend koppen? Virgil van Dijk of Weghorst? Als jij een kopper wil hebben voor de laatste fase is Van Dijk tien keer zo goed als Weghorst. Voor die rol zie ik het ook niet zo", aldus Mossou. "Volgens de werkwijze van Koeman gaat Weghorst gewoon mee naar het WK. Maar we hebben een podcast en mogen daarin onze mening geven. Mijn mening is dat Weghorst op basis van dit seizoen geen plek verdient in het Nederlands elftal. Als hij kijkt naar het niveau dat hij aantikt in deze relatief zwakke competitie, mag hij heel blij zijn als hij erbij zit."
