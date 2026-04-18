"Als je naar Wout Weghorst kijkt, doe ik daar niet voor onder"
Bryan Linssen vindt dat hij op basis van zijn statistieken niet onder doet voor Wout Weghorst, al blijft hij nuchter over zijn eigen kansen op een plek bij Oranje voor het WK. De spits van NEC krijgt steeds vaker de vraag of hij als pinchhitter mee zou moeten, maar zelf houdt hij zich daar niet te veel mee bezig
Tegelijkertijd ziet hij wel kansen als hij naar de cijfers kijkt. "En ergens denk ik: als je naar de statistieken van Wout Weghorst kijkt, doe ik daar niet voor onder. Ik heb mijn goals ook niet alleen gemaakt tegen clubs als Heracles. Maar ik neem het zelf niet heel serieus", zo vertelt hij aan NU.nl.
Of een WK-selectie er komt of niet, Linssen kijkt met tevredenheid naar zijn loopbaan. De 35-jarige aanvaller verlengde onlangs zijn contract bij NEC tot de zomer van 2028 en lijkt daarmee zijn carrière in Nijmegen af te sluiten. "Ik denk het wel. Ik kon ooit naar de Bundesliga, maar ik heb meer goede seizoenen gedraaid en toen kwamen er geen clubs uit grote competities. Blijkbaar miste ik toch iets."
Ondanks dat hij nooit de absolute top bereikte, is hij trots op zijn weg omhoog. "Ik ben mijn carrière in de Eerste Divisie begonnen bij Fortuna. Er zat nog heel veel tussen Fortuna en een topclub in Nederland. Dat heb ik toch gehaald En bij Feyenoord ben ik ook van waarde geweest."
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, doe ik daar niet voor onder"
