"Als je Wout Weghorst kent, weet je dat het een gouden vent is"

Wout Weghorst heeft zondag voor het eerst zijn gezicht laten zien bij FC Twente. De oud-spits van Ajax was aanwezig bij de Open Dag van de club uit Enschede in en rondom De Grolsch Veste.

Zijn komst zorgde voor verdeeldheid onder de FC Twente-supporters, maar daar was op de Open Dag nauwelijks iets van te merken. De met name jonge fans waren zeer enthousiast over de boomlange spits uit Borne. "Ik ben er heel blij mee", reageert een jochie tegenover de Tubantia. "Het is gewoon een goede voetballer, klaar."

Ook zijn er de nodige supporters te vinden met een shirt van Weghorst. Samen met Sondre Ørjasæter en Ruud Nijstad is het shirt het populairst in de fanshop. "Ik ben fan van Weghorst sinds Nederland - Argentinië", doelt een supporter op de WK-wedstrijd in 2022.

Kritische noten zijn nauwelijks te vinden, al werd er nog wel door een heel klein groepje 'Woutje rot op' geschreeuwd, maar dat kreeg geen bijval. "Eindelijk een goede spits", zegt een vader die met zijn zoontje naar de Open Dag is gekomen. "Ik ben er blij mee. Hij heeft verkeerde uitspraken gedaan, ja. Maar iedereen verdient een tweede kans, toch? En hij kan goals maken. Dat hebben we afgelopen seizoen wel gemist."