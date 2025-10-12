"Alsof Farioli een Ikeadoos met tweeduizend losse onderdeeltjes gaf"

Ajax is nog een ploeg in opbouw, terwijl andere teams dit niet meer zijn, zo merkt Menno Pot op in Het Parool . John Heitinga noemt Ajax een ploeg in opbouw en dat terwijl hij iedere wedstrijd met minstens acht spelers speelt die vorig seizoen ook al in Amsterdam waren.

Heitinga gebruikt de term "ploeg in opbouw" bijna bij iedere persconferentie. Pot noemt het een fascinerend mantra van de Ajax-coach. "Wat je ook van Francesco Farioli vond: Heitinga erfde een spelersgroep van hem die fit, ingespeeld en saamhorig was en deze zomer niet ingrijpender werd verbouwd dan de meeste andere eredivisieselecties", schrijft de journalist.

Volgens Pot ligt het gebruik van woorden als "opbouw" en "zoekende" niet helemaal in lijn met de werkelijkheid. "Alsof Farioli hem in het voorbijgaan op de parkeerplaats een Ikeadoos met tweeduizend losse onderdeeltjes in handen duwde."

Heitinga wil zijn ploeg anders laten voetballen dan vorig seizoen, een opdracht die ook van de directie komt. Het kost tijd om een team van speelstijl te laten veranderen, erkent Pot, maar hij wijst erop dat de coach daar ruim de gelegenheid voor had. "Hij had er een hemels lange voorbereiding voor: 30 juni tot 10 augustus, zonder EK, WK of kwalificatie."