Altijd op de hoogte: zo volg je Ajax zonder stress

Live beelden zonder gedoe

Wil je Ajax live kijken in de huiskamer, kies dan voor één vertrouwde aanbieder. ESPN zendt alle competitieduels uit; Europese wedstrijden zie je via de rechtenhouder van dat toernooi. Een basisabonnement in HD volstaat voor helder beeld. Gebruik de officiële app van je provider om ook onderweg te streamen. Zo hoef je niet te zoeken naar losse websites en weet je zeker dat je verbinding veilig is.

Het grotere plaatje in de Eredivisie

Omdat rivalen elkaar op de ranglijst opjagen, is af en toe Eredivisie live kijken nuttig. Een samenvattings­programma volstaat vaak al om trends te spotten. Zie je PSV of Feyenoord stabiel winnen, dan weet je dat Ajax in het spoor moet blijven. Noteer speel­tijden in een gedeelde agenda op het werk; zo plan je vergaderingen niet per ongeluk tijdens een topper en kun je met collega’s kort napraten.

Snelle nieuwsupdates

Tussen de wedstrijden door draait de geruchten­molen. Installeer één supporters­app, bijvoorbeeld Ajax Showtime, en schakel push­meldingen in voor breaking news. Volg daarnaast het officiële Twitter-account van de club. Daar verschijnen opstellingen een uur voor de aftrap, zodat je weet wie er start zonder dat je meerdere sites hoeft te checken. Een dagelijkse nieuwsbrief met samenvattingen maakt het eenvoudig om bij te blijven zonder continue scroll­drang.

Het stadion gevoel thuis of in de kroeg

Kun je niet naar de Johan Cruijff Arena, dan is sfeer creëren belangrijk. Trek je shirt aan, nodig vrienden uit en kies een vaste kijkplek. Zet het geluid van de commentator net iets zachter, zodat het stadiongeluid beter doorkomt. In de rust is een korte wandeling buiten genoeg om even los te komen van de spanning en fris terug te keren voor de tweede helft.

Van planning naar beleving

Toch een keer live de tribunes op? Koop tickets via de officiële clubsite zodra de verkoop start. Lukt dat niet, overweeg een rondleiding op een niet-speeldag; je staat dan in de spelerstunnel en voelt alsnog de magie. Combineer het met een bezoek aan het clubmuseum, zodat ook minder voetbalfanatieke vrienden een boeiende dag hebben. Maak vooraf een foto van de treintijden terug; na een avondwedstrijd is snel vertrekken vaak prettig. Met een handvol betrouwbare kanalen, een rustige kijkomgeving en af en toe een uitstapje naar het stadion geniet je zonder stress van elke pass, tackle en goal van Ajax.