Geschreven door Jessica Westdijk 05 feb 2020 om 11:02

Edson Alvarez moet het in Amsterdam al 2 maanden stellen zonder zijn vriendin Sofia en pasgeboren dochter Valentina. Zij hebben (nog) geen verblijfsvergunning in Nederland en moesten het land dus verlaten.

De Nederlandse wetgeving stelt dat ongetrouwde buitenlandse stellen pas herenigde worden als beide partners 21 jaar zijn. De vriendin van Alvarez is pas 20, waardoor ze nu al een tijdje niet meer samen kunnen zijn. In gesprek met De Telegraaf vertelt Alvarez over de situatie: “De mensen hier weten niet hoe moeilijk het voor een jonge jongen is om zó ver van huis zonder familie te moeten zijn. Latino’s hebben over het algemeen een warme familieband en mijn familie is mijn alles.”

Bij Ajax komt hij ook nog eens weinig aan spelen toe, wat de situatie extra zwaar maakt: “Als je niet speelt, is het juist fijn om thuis te komen en afleiding te vinden bij je gezinnetje. Nu maak ik de deur open van een donker en koud huis. De teleurstelling over mijn reserverol kan ik moeilijk verwerken als ik bij thuiskomst elke dag weer met de afwezigheid van Sofia en Valentina word geconfronteerd.” De verdediger kon in de winter op huurbasis naar een andere club, in een land waar zijn vriendin en dochter wel heen zouden kunnen, maar verhuur was voor hem en Ajax geen optie: “Ik ben hier nog niet klaar.”