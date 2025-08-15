Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
'Álvarez geen prioriteit bij Ajax: twee andere namen op lijst'

Thomas
bron: Kick Off Podcast
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United Foto: © Pro Shots

Ajax denkt aan een terugkeer van Edson Álvarez, maar volgens clubwatcher Mike Verweij is de Mexicaan allerminst de belangrijkste optie voor het middenveld. Hoewel Voetbal International vrijdag meldde dat Ajax inzet op een huurdeal met West Ham United, lijken de financiële obstakels voorlopig te groot voor een serieuze poging.

"Dat klopt, die naam is besproken," reageert Verweij in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. "Ajax heeft net twintig miljoen bespaard aan salarissen en ik weet wat hij ongeveer verdient in de Premier League. Dat is erg veel. Dus ook huren lijkt op dit moment gewoon financieel onmogelijk." Volgens Verweij is Álvarez bovendien niet de nummer één op het lijstje. "Ze hebben ook twee andere namen, waarmee ze op de achtergrond bezig zijn voor het geval dat er spelers vertrekken."

De Amsterdammers moeten eerst ruimte creëren in de selectie én op de loonlijst. "Financieel lijkt het op dit moment totaal onmogelijk. Ajax moet eerst Kaplan en Mannsverk verkopen, misschien ook wel Brobbey en Taylor. Er moet wel wat gebeuren voor er iets mogelijk is op andere posities," aldus Verweij. Toch sluit hij niets uit. "Ik denk wel dat West Ham van hem af wil, want je hoort dat zijn zaakwaarnemer Nathan van Kooperen best wel met hem aan het leuren is. Álvarez zou ook openstaan voor een terugkeer naar Amsterdam. Dat heeft ongetwijfeld met het WK te maken van volgend jaar."

Edson Alvarez
