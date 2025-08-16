Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Álvarez-kamp over Ajax-gerucht: "Moeilijk, maar niet onmogelijk"

Edson Álvarez op de bank bij West Ham United
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Ajax zoekt nog een controlende middenvelder en is in die zoektocht uitgekomen bij een oude bekende: Edson Álvarez staat hoog op het lijstje. Zaakwaarnemer Nathan van Kooperen zegt niet meteen 'nee' als hij gevraagd wordt of een terugkeer realistisch is.

Volgens ESPN is er wel een groot probleem. De middenvelder zou zes miljoen euro per jaar verdienen. Ook een huurdeal is daarom op dit moment niet haalbaar. Mocht Álvarez zelf salaris willen inleveren, dan kunnen de Amsterdammers wellicht toeslaan. 

Of een tijdelijke overgang haalbaar is? "Moeilijk, maar niet onmogelijk", zegt Nathan van Kooperen “En zeker niet vandaag of morgen." Wellicht is er later in de transferperiode meer mogelijk, maar sowieso is het de vraag hoe realistisch een overgang is. Meerdere kapers liggen op de kust voor de Mexicaan.

