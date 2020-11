Geschreven door Auke Kooreman 07 nov 2020 om 18:11

Edson Álvarez werd vorig jaar voor een flink bedrag naar Amsterdam gehaald. Hij speelde zowel achterin als op het middenveld, maar op dit moment moet hij genoegen nemen met een plek op de bank.

Álvarez kreeg bij zijn komst de taak om Matthijs de Ligt te laten vergeten. De Ligt was samen met zijn maatje Frenkie de Jong een van de vele smaakmakers. Spelers doen vergeten is moeilijk, maar zelf opgeleide spelers die het uitstekend hebben gedaan is een ander verhaal. Razvan Marin werd in hetzelfde jaar gehaald en kreeg dezelfde taak, maar bij hem ging het om De Jong. Snel bleek dat Marin daar niet klaar voor was en verliet afgelopen zomer Nederland voor Italië. Dat scenario lijkt zich te herhalen, maar deze keer voor Álvarez.

Álvarez moest geduldig wachten op zijn debuut, maar begon met doelpunten in Champions League niet slecht. De goals in de Champions League en goede optredens in de Eredivisie leken te zijn vergeten. “Te houterige motoriek, handelingssnelheid te sloom en geen spelinzicht,” werd er in de Nederlandse media geroepen. Álvarez had het moeilijk in Amsterdam en zag ook zijn familie, vriendin en pasgeboren dochtertje vertrekken uit Nederland. De situatie werd en er niet beter op en later zat de Mexicaan ook regelmatig op de bank.

In de voorbereiding kreeg hij een nieuwe kans en Ten Hag gaf aan gecharmeerd te zijn van het duo Gravenberch en Alvarez op het middenveld. Met de blessure van Kudus en de komst van Klaassen zag Alvarez zijn kansen echter al snel weer afnemen. Hij moet nu bovendien op het middenveld ook Daley Blind en Jurgen Ekkelenkamp voor zich laten gaan.

De Mexicaan kwam na de coronastop weer met een frisse gedachte naar de club. “De corona-uitbraak in maart was natuurlijk verschrikkelijk,” vertelt Álvarez in gesprek met Ajax Life. “Maar de break die het virus veroorzaakte, kwam mij niet eens slecht uit.” De international besloot hard te werken aan zijn fysieke gestel. We hebben het op Instagram kunnen zien. Maanden die hij voor zijn gevoel had verloren, werden ingehaald. De Mexicaan had gemerkt dat Nederland een kritisch land was en liep soms met een goede gedachte van het veld, maar werd dan thuis overvallen door flinke kritiek. Álvarez voelde wel dat hij weinig waardering kreeg voor zijn spel, maar had niet zo erg verwacht. “Daar heb ik dan wel moeite mee. Kennelijk verwachten mensen iets van me wat ik niet kan bieden. Gelukkig kan ik steeds beter met die kritiek omgaan. Zelfs Ronaldo en Messi krijgen kritiek, waarom zou ik daar dan aan ontsnappen?”