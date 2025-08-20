Het laatste Ajax Nieuws
'Álvarez niet naar Ajax: West Ham bereikt akkoord met andere club'
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United Foto: © Pro Shots
Edson Álvarez lijkt niet de nieuwe speler van Ajax te gaan worden. Zijn club West Ham United heeft een deal met Fenerbahce weten te sluiten, waar de aanvaller de komende periode aan de slag kan.
Dat meldt Fabrizio Romano op X. De transferspecialist weet ook dat er een huurprijs is opgenomen in de deal en dat zijn salaris door de Turkse topclub gedekt zal worden, iets dat Ajax bijvoorbeeld niet zag zitten omdat zijn salaris ver boven het salarishuis van de Amsterdammers uitsteekt.
De Turken hebben ook een koopoptie bedongen in de deal. Zelf is Álvarez er nog niet uit en is er nog geen contract getekend. De Mexicaan zal waarschijnlijk spoedig de beslissing over zijn toekomst bekendmaken.
