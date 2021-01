Geschreven door Jordi Smit 27 jan 2021 om 11:01

Edson Álvarez mocht deze maand eindelijk zijn vrouw en kind in Nederland verwelkomen, vertelt hij aan Ajax TV. Zijn gezin kon door regelgeving lange tijd niet permanent naar Amsterdam toekomen, maar inmiddels is dat opgelost.

De Mexicaan is blij en opgelucht dat zijn gezin weer compleet is, al overheerst bij hem ook nog verwarring. Álvarez: “Mijn vriendin en dochter zijn afgelopen week aangekomen. Na bijna twee jaar. Het is moeilijk te begrijpen dat het zo lang heeft geduurd. Uiteraard ben ik blij dat ik ze weer bij me heb. Al blijf ik nog steeds een beetje in de war over de hele situatie.” Waar Álvarez afgelopen seizoen nog een basisplaats had op het middenveld, is dat dit voetbaljaar een ander verhaal. “Het gebeurt vaak dat je het oneens bent met beslissingen en dat je niet op de bank wil zitten. Ik heb daar ook last van, want ik weet wat voor type speler ik ben.”

De International ziet dat steeds meer tegenstanders zich op het spel van Ajax instellen. “Ajax is zonder twijfel de grootste club van het land, maar onze tegenstanders bereiden zich steeds beter voor. Ze bestuderen ons uitgebreid. Het gebeurt vaak dat ze precies weten hoe we spelen en wat onze stijl is. Daarbij geven ze tegen ons altijd wat extra’s. Het gebeurt nog te vaak dat we het daarin afleggen. In het leveren van strijd en het vechten om de bal. Dat is iets wat nog beter kan bij ons. Kwaliteit hebben we, het ontbreekt alleen nog een beetje aan de instelling en de agressiviteit bij het veroveren van de bal.”