Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

Edson Álvarez lijkt serieus open te staan voor een terugkeer naar Ajax. De Mexicaanse middenvelder, die momenteel onder contract staat bij West Ham United, zou door de Engelse club op de transferlijst zijn gezet.

Volgens Sjors Grol in Tekengeld is de situatie van Álvarez bij West Ham onzeker. "Graham Potter hoeft hem er gewoon niet bij te hebben", klinkt het. De concurrentie op het middenveld bij de Londense club is moordend, met namen als James Ward-Prowse, Guido Rodríguez en Tomáš Souček. "Dan ga je er uiteindelijk eentje van de hand moeten doen."

Qua salaris ligt er wel een uitdaging. "Hij zal daar denk ik een miljoen of zes per jaar verdienen", klinkt het. Toch zou West Ham bereid kunnen zijn om hem te laten gaan. "Ze willen ook ergens misschien wel 30, 35 miljoen voor hem kunnen vangen."

Ajax lijkt geïnteresseerd, maar de grote vraag is of Álvarez ook zelf wil terugkeren, zo stelt Yordi Yamali. "Niet dat Ajax aan Álvarez denkt, dat zullen ze geheim houden, maar denkt Álvarez eventueel ook aan Ajax?" Volgens Grol is dat zeker het geval: "Hij wil eigenlijk wel naar Ajax toe."

De timing van de transfer zou cruciaal kunnen zijn. "Het lijkt wel een transfer te zijn die pas echt laat in de window gecompleteerd zal worden." Voor Álvarez staat er immers veel op het spel. Met het WK 2026 in aantocht wil de Mexicaan zekerheid. "Deze man wil daar gaan vlammen. En dan wil je een heel goed seizoen hebben."

Álvarez heeft eerder al bewezen belangrijk te kunnen zijn voor Ajax. "Hij heeft in zijn tijd bij Ajax bij heel veel clubs op de radar gestaan. De mensen die de Gold Cup hebben gezien, hebben gezien wat voor grote meneer dat voor Mexico is. De aanvoerder."

Of het tot een hereniging komt, is nog de vraag. Maar dat het wederzijds leeft, lijkt duidelijk: "Hij weet dat het bij Ajax kan."