Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

Gijs Kila
bron: Tekengeld

Edson Álvarez lijkt serieus open te staan voor een terugkeer naar Ajax. De Mexicaanse middenvelder, die momenteel onder contract staat bij West Ham United, zou door de Engelse club op de transferlijst zijn gezet.

Volgens Sjors Grol in Tekengeld is de situatie van Álvarez bij West Ham onzeker. "Graham Potter hoeft hem er gewoon niet bij te hebben", klinkt het. De concurrentie op het middenveld bij de Londense club is moordend, met namen als James Ward-Prowse, Guido Rodríguez en Tomáš Souček. "Dan ga je er uiteindelijk eentje van de hand moeten doen."

Qua salaris ligt er wel een uitdaging. "Hij zal daar denk ik een miljoen of zes per jaar verdienen", klinkt het. Toch zou West Ham bereid kunnen zijn om hem te laten gaan. "Ze willen ook ergens misschien wel 30, 35 miljoen voor hem kunnen vangen."

Ajax lijkt geïnteresseerd, maar de grote vraag is of Álvarez ook zelf wil terugkeren, zo stelt Yordi Yamali. "Niet dat Ajax aan Álvarez denkt, dat zullen ze geheim houden, maar denkt Álvarez eventueel ook aan Ajax?" Volgens Grol is dat zeker het geval: "Hij wil eigenlijk wel naar Ajax toe."

De timing van de transfer zou cruciaal kunnen zijn. "Het lijkt wel een transfer te zijn die pas echt laat in de window gecompleteerd zal worden." Voor Álvarez staat er immers veel op het spel. Met het WK 2026 in aantocht wil de Mexicaan zekerheid. "Deze man wil daar gaan vlammen. En dan wil je een heel goed seizoen hebben."

Álvarez heeft eerder al bewezen belangrijk te kunnen zijn voor Ajax. "Hij heeft in zijn tijd bij Ajax bij heel veel clubs op de radar gestaan. De mensen die de Gold Cup hebben gezien, hebben gezien wat voor grote meneer dat voor Mexico is. De aanvoerder."

Of het tot een hereniging komt, is nog de vraag. Maar dat het wederzijds leeft, lijkt duidelijk: "Hij weet dat het bij Ajax kan."

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez legt uit: "Niet zoals bij Francesco Farioli, bijvoorbeeld"

0
Hugo Borst

Borst baalt: "Vooral mensen met een plasser worden er blij van"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Edson Alvarez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Mika Godts

Godts blijft gewoon bij Ajax: "Interesse in hem is niet waar"

0
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 2 8 6
2 Feyenoord 2 3 6
3 PEC Zwolle 2 3 6
4 Ajax 2 2 4
5 PSV 1 5 3
6 FC Utrecht 1 4 3
7 AZ 1 3 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd