Álvarez terug naar Ajax? "Dan is er misschien een mogelijkheid"

Edson Álvarez kan alleen terugkeren bij Ajax bij een degradatie van West Ham United naar de Championship, meent Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf . Collega Valentijn Driessen denkt ook niet dat Ajax hoeft te denken aan een terugkeer van de middenvelder.

"Heel veel zal afhangen van zijn club West Ham United", begint Verweij tijdens de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Nu wordt hij natuurlijk verhuurd aan Fenerbahçe en als West Ham degradeert, dan is er misschien de mogelijkheid om hem terug te halen."

Driessen vindt het bepaald geen goed plan om hem terug te halen. "Ja, geweldig", zegt hij cynisch. "Afgelopen jaar bijna geen wedstrijden gespeeld, maar dat maakt niet uit... Dan kun je bij Ajax altijd terecht." Verweij vindt dat dat in het geval van Alvarez geen probleem moet zijn. "In de Eredivisie kan dat toch...", antwoordt hij.