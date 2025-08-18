Alvarez-transfer afgeraden: "Ik zou het echt krankzinnig vinden"

Alvarez wordt sinds vorige week gelinkt aan een tijdelijke terugkeer bij Ajax. De middenvelder komt bij West Ham United weinig meer aan spelen toe. "Ik denk dat Álvarez voetballend wel een meerwaarde zou zijn", begint Verweij in Kick-off. "Maar ik zou het heel raar vinden als de RvC niet voor zijn komst gaat liggen. Je laat Henderson vertrekken omdat hij 6 miljoen euro verdient."

Alvarez schijnt zeven miljoen euro per jaar op te strijken in Londen. "Dan zijn alle bezuinigingen van Kroes op de salarissen ook weer tenietgedaan", aldus Verweij. "Wat ik hoorde is dat vooral Heitinga wil dat Álvarez komt. Dan betekent het dat het uit de koker van een passant komt. En je huurt hem, hè. Je gooit je geld dan gewoon weg. Plaats je je niet voor de Champions League, dan ben je een hoop geld kwijt. Ik zou het echt krankzinnig vinden."