Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
'Álvarez-transfer kan verrassen: concurrentie voor Fenerbahçe'

Voetbal
Cherine Benjmil
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United Foto: © Pro Shots

Edson Álvarez staat mogelijk op het punt om tijdelijk naar Fenerbahçe te verkassen, maar een definitieve deal is nog niet rond. Volgens buitenlandse media, waaronder The Guardian, hebben de Turken concurrentie uit Duitsland en Portugal.

Een terugkeer naar Ajax is geen optie voor de Mexicaanse controleur, die bij West Ham op een zijspoor staat. The Hammers gaan niet akkoord met een kale huur en Ajax kan zijn salaris niet overnemen.

Ook Borussia Dortmund, FC Porto en Internazionale tonen interesse in Álvarez. De Mexicaan heeft zelf nog geen beslissing genomen over zijn toekomst, terwijl West Ham een vraagprijs van zo’n 23 miljoen euro hanteert.

Vooralsnog liggen vooral huuropties op tafel. De gesprekken met Fenerbahçe lijken het verst gevorderd: de Turkse club, recent nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van Feyenoord in de Champions League-voorronde, wil Álvarez huren met een optie tot koop.

