Geschreven door Idse Geurts 31 jan 2022 om 11:01

Edson Alvarez heeft zich gisteravond tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd vroegtijdig moeten vervangen. De middenvelder speelde met Mexico tegen Costa Rica. Alvarez begon in de basis, maar moest voor rust het veld verlaten. De Mexicaan lijkt te kampen met knieklachten. Het is echter nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. Dit meldt het Algemeen Dagblad. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een 0-0 gelijkspel. Hierdoor maken Alvarez en Mexico nog kans om zich te plaatsen voor het WK. Mexico staat derde in hun poule. Deze plek levert nog een toegangsbewijs op voor het WK in Qatar.

Hopelijk valt de blessure van Alvarez mee. Voetbal International meldt dat Alvarez in elk geval de aankomende wedstrijd van Mexico moet missen. In de nacht van woensdag op donderdag speelt Mexico tegen Panama. Op zondag staat echter weer een wedstrijd voor Ajax op het programma. De Ajacieden nemen het dan op tegen Heracles. Wellicht komt dit duel dus te vroeg voor Alvarez, maar hopelijk zien we de Mexicaan ‘gewoon’ in de basis.