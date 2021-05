Geschreven door Jessica Westdijk 10 mei 2021 om 19:05

Edson Alvarez heeft van de KNVB een schorsing voor 1 wedstrijd opgelegd gekregen.

De Mexicaan maakte zondag tegen Feyenoord hands in het strafschopgebied. Scheidsrechter Makkelie stuurde hem vervolgens met direct rood van het veld af en legde de bal op de stip. Na afloop was er veel discussie of Alvarez wel daadwerkelijk hands had gemaakt, of dat de bal op zijn borst en schouder terecht kwam.

De tuchtcommissie vond de rode kaart dus terecht, zo blijkt nu uit het schorsingsvoorstel. Alvarez mist het duel met VVV Venlo, dat donderdag om 14.30 gespeeld wordt. Het zou goed kunnen dat dat voor Ten Hag aanleiding is om hem ook alvast op vakantie te sturen. Hetzelfde deed hij met Tagliafico, die tijdens de Klassieker geschorst was.