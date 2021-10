Geschreven door Idse Geurts 28 okt 2021 om 09:10

Edson Alvarez heeft woensdag officieel zijn contract bij Ajax verlengd. Er was al enige tijd sprake van een mondeling akkoord, maar nu is de kogel toch echt door de kerk. Het vorige contract van de middenvelder liep nog door tot 2024, maar daar wordt nu één jaar aan bijgeplakt.

In de zomer van 2019 werd Alvarez voor vijftien miljoen euro overgenomen van Club América. De Mexicaan had het in zijn eerste seizoen nog vrij moeilijk in de Johan Cruijff ArenA. Alvarez kwam niet aan veel speeltijd toe en moest ook nog eens zijn vriendin en kind achterlaten in Mexico. Inmiddels is Alvarez zijn familie ook overgekomen naar Nederland en is de middenvelder onomstreden in het basiselftal van Erik ten Hag. Zijn verbeterde contract is ook zeker een beloning voor de grote stappen die Alvarez het afgelopen jaar heeft gezet.

Alvarez heeft nu op 73 officiële wedstrijden voor Ajax in de benen. Hierin wist hij zes keer het net te vinden. Hopelijk kunnen we in Amsterdam nog lang van deze Mexicaanse krijger blijven genieten.