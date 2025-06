Amadou Onana prijst oud-Ajacied: "Eén van de beste ter wereld"

Amadou Onana is enorm onder de indruk van voormalig Ajacied Frenkie de Jong. De international van België speelde tijdens zijn debuut voor de Rode Duivels tegen De Jong.

"Ik vind Frenkie de Jong een van de beste middenvelders van de wereld", vertelt Onana in de studio van Pickx Sports. De voormalig Ajacied maakte indruk op de middenvelder van Aston Villa tijdens de interland tussen Nederland en België op 3 juni 2022. Na rust liep Oranje uit naar een 1-4 overwinning tijdens de eerste interland van Onana. "Hij was ongelooflijk. Ongelooflijk, hij was overal."