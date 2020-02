Geschreven door Mitch Marinus 17 feb 2020 om 17:02

De wegen van Ajax en Siem de Jong gaan op korte termijn scheiden. De Telegraaf meldt dat de middenvelder deze week naar Amerika reist, waar hij bij FC Cincinnati een contract zal ondertekenen.

De middenvelder kreeg op bezoek bij FC Groningen nog de kans in de basis, maar nadat zijn optreden als onvoldoende werd beoordeeld, leek de tijd voor Siem de Jong in het eerste van Ajax voorbij. Een Amerikaans avontuur voor De Jong is daarom een ideale oplossing. Bij FC Cinicinnati heeft De Jong te maken met enkele landgenoten, zo is Ron Jans hoofdtrainer en Gerard Nijkamp algemeen directeur bij de club.

Droom

Met de komende transfer komt voor De Jong een droom uit. De aanvallende middenvelder liet namelijk eerder al weten open te staan voor een transfer naar de Major League Soccer. “Ik heb altijd gezegd dat ik ooit in Amerika zou willen spelen. Ook om te kijken naar de sportcultuur en de voetbalcultuur. Het lijkt me wel wat om dat mee te maken.”