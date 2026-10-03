Amerikanen zien NFL in Johan Cruijff ArenA zitten: "Wat een stadion"

De Johan Cruijff ArenA kan in de toekomst mogelijk een NFL-wedstrijd verwelkomen. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland ziet Amsterdam als een mogelijke speelstad voor een duel in 2028. Dat meldt ESPN.

De ambassadeur bracht een bezoek aan de thuisbasis van Ajax en kreeg samen met ArenA-directeuren Hidde Salverda en Sander van Stiphout een rondleiding door het stadion. De Johan Cruijff ArenA viert dit jaar het dertigjarig bestaan.

Het bezoek maakte duidelijk indruk op de Amerikaanse ambassadeur. Na zijn rondleiding liet hij een korte reactie achter: "Wat een stadion!"