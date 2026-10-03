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Amerikanen zien NFL in Johan Cruijff ArenA zitten: "Wat een stadion"

Joram
Het veld van Ajax ligt er uitstekend bij in de Johan Cruijff Arena
Het veld van Ajax ligt er uitstekend bij in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

De Johan Cruijff ArenA kan in de toekomst mogelijk een NFL-wedstrijd verwelkomen. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland ziet Amsterdam als een mogelijke speelstad voor een duel in 2028. Dat meldt ESPN.

De ambassadeur bracht een bezoek aan de thuisbasis van Ajax en kreeg samen met ArenA-directeuren Hidde Salverda en Sander van Stiphout een rondleiding door het stadion. De Johan Cruijff ArenA viert dit jaar het dertigjarig bestaan.

Het bezoek maakte duidelijk indruk op de Amerikaanse ambassadeur. Na zijn rondleiding liet hij een korte reactie achter: "Wat een stadion!"

Tijdens het bezoek werd ook gesproken over de mogelijkheid om in 2028 een NFL-duel in Amsterdam te organiseren. Voorlopig is er nog niets concreet, maar de Johan Cruijff ArenA zou daarmee een groot Amerikaans sportevenement naar Nederland kunnen halen.

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