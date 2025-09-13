Amorim legt vertrek Onana uit: "Het is lastig uit te leggen..."

Ruben Amorim was vrijdag opvallend duidelijk toen het vertrek van André Onana ter sprake kwam op zijn persconferentie. De Portugese coach benadrukte dat het tijd was voor verandering en dat een breuk met de oud-Ajacied onvermijdelijk werd geacht.

"Wij vonden dat het tijd was voor verandering. Het is af en toe lastig uit te leggen waarom", aldus Amorim. "Het is moeilijk voor hem en ook voor ons. Wij vinden dat er verandering nodig is, maar ik wens André het allerbeste. Soms kun je alle kwaliteiten van de wereld hebben, maar is een verandering noodzakelijk."

Onana speelde de afgelopen twee seizoenen bij Manchester United, maar raakte daar zijn vaste plek kwijt. Donderdagavond werd hij officieel gepresenteerd bij Trabzonspor, dat hem voor een seizoen huurt. United haalde op Deadline Day Senne Lammens als nieuwe optie onder de lat, maar de Belg begint voorlopig nog op de bank. Zondag, in de topper tegen Manchester City, krijgt Altay Bayindir opnieuw de voorkeur.