'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Amorim legt vertrek Onana uit: "Het is lastig uit te leggen..."

Thomas
bron: Persconferentie
André Onana baalt bij Manchester United
André Onana baalt bij Manchester United Foto: © BSR Agency

Ruben Amorim was vrijdag opvallend duidelijk toen het vertrek van André Onana ter sprake kwam op zijn persconferentie. De Portugese coach benadrukte dat het tijd was voor verandering en dat een breuk met de oud-Ajacied onvermijdelijk werd geacht.

"Wij vonden dat het tijd was voor verandering. Het is af en toe lastig uit te leggen waarom", aldus Amorim. "Het is moeilijk voor hem en ook voor ons. Wij vinden dat er verandering nodig is, maar ik wens André het allerbeste. Soms kun je alle kwaliteiten van de wereld hebben, maar is een verandering noodzakelijk."

Onana speelde de afgelopen twee seizoenen bij Manchester United, maar raakte daar zijn vaste plek kwijt. Donderdagavond werd hij officieel gepresenteerd bij Trabzonspor, dat hem voor een seizoen huurt. United haalde op Deadline Day Senne Lammens als nieuwe optie onder de lat, maar de Belg begint voorlopig nog op de bank. Zondag, in de topper tegen Manchester City, krijgt Altay Bayindir opnieuw de voorkeur.

Anton Gaaei

Ajax-tweetal moet het ontgelden: "Er gaat een hele hoop mis"

0
Davy Klaassen kijkt bedrukt

Klaassen verklaart pijnpunt Ajax: "Hadden we het moeilijk mee"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nogsteeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Danny Koevermans

Koevermans reageert op 'verrassende' statistiek: "Had Ajax verwacht"

0
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
