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Amrabat doet boekje open na zege: "Ik heb op één been gespeeld"

Niek

Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van AZ en Sofyan Amrabat was één van de uitblinkers bij de club uit Amsterdam. De Marokkaanse middenvelder had niet verwacht dat hij de hele wedstrijd zou kunnen spelen. 

"Dat ik vandaag negentig minuten heb volgehouden, is een beetje een wonder", vertelt hij in gesprek met Lentin Goodijk, de verslaggever van VI. "Gisteren (vrijdag, red.) schoot het in mijn lies op de training. Daar heb ik nu wel last van. Dus ik heb echt op mijn tanden gebeten en op één been gespeeld. Ik wist hoe belangrijk deze wedstrijd was. Ik denk dat dat ook een signaal is naar mijn medespelers", aldus Amrabat.

"Het teambelang moet altijd boven je eigen belang staan", vervolgt hij vastberaden. "Ik zeg niet dat je geblesseerd moet voetballen, maar je moet wel het maximale proberen. Als je kampioen wilt worden, is dat gewoon heel belangrijk. Dat je solidair bent en het team altijd op één zet. Dan moet je jezelf ondergeschikt maken en wegcijferen. Ik ben heel blij dat we vandaag gewonnen hebben", erkent Amrabat, die niet te veel wil klagen over zijn kwetsuur. 

"Ik denk dat het overal in deze periode gebeurt. Over de hele wereld zie je dat er veel blessures zijn. Dat is inherent aan het huidige voetbal en het drukke programma. Dat hoort er helaas bij", beseft hij. "Dat moeten we zo goed mogelijk managen. Ik denk dat we best fit zijn. We kunnen nog fitter en sterker worden, maar blessures horen er nou eenmaal bij. Ik hoop dat het met Julian Brandt meevalt. Hij denkt zelf dat het meevalt, maar we moeten de onderzoeken nog afwachten", besluit Amrabat over de inzetbaarheid van de aanvallende middenvelder uit Duitsland. 

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