Amrabat dolblij met transfer naar Ajax: "Kreeg een appje van Jordi"
Sofyan Amrabat is blij met zijn transfer naar Ajax. De middenvelder onthult dat hij in het verleden al contact had met Jordi Cruijff.
De transfer werd dit weekend razendsnel afgerond, maar het contact was al eerder gelegd. "Na een training bij Betis kreeg ik een appje van Jordi. Ik appte terug of hij het echt was. Hij belde gelijk terug", vertelt Amrabat op de clubsite van Ajax. "We hadden direct een leuk gesprek van zo'n halfuur lang. Vanaf dat moment was er contact tussen ons. Ik was wel verrast door zijn belletje. We hebben al eens contact gehad toen hij bij Barcelona zat. Toen is een transfer niet gelukt."
Cruijff was al lang bezig met de komst van Amrabat. "Cruijff zei ook niet: je moet morgen tekenen. Maar hij vertelde wel over wat hij van plan was met Ajax. Dat maakte mij nieuwsgierig. We hebben dus altijd contact gehouden", legt hij uit. "Ook de trainer heeft daarna gebeld. En ook dat was positief. In alles was heel duidelijk dat Ajax mij wilde. Dat is voor mij heel belangrijk."
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