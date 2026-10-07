Amrabat haalt uit naar critici: "Kom op, kijk naar zijn carrière"
Sofyan Amrabat weet precies wat trainer Míchel Sánchez bij Ajax van hem verwacht als nummer 6. De middenvelder moet vooral zorgen voor balans, het tempo bepalen en het elftal beter laten spelen. Zijn broer Nordin Amrabat vindt dat het beeld dat in Nederland van Sofyans voetballende kwaliteiten bestaat, veel te beperkt is.
De positie van nummer 6 is al jarenlang een terugkerend thema bij Ajax. Amrabat legt in gesprek met Voetbal International uit welke rol Míchel Sánchez voor hem ziet. "Het totaalplaatje. De trainer wil aanvallend voetbal spelen, dan heb je een nummer 6 nodig die het spel begrijpt. Wanneer moet je versnellen, wanneer moet je vertragen? Wanneer moet je aansluiten, wanneer moet je loslaten? De balans bewaken van het team. Je moet als nummer 6 zorgen dat je team beter speelt, met en zonder bal."
"Het spel verplaatsen, van kant wisselen, dat zijn de dingen die hij van mij verwacht. Ik ben niet iemand die de laatste pass moet geven of moet scoren. En ik ben geen Lionel Messi, die drie of vier mensen voorbij gaat dribbelen, maar ik weet wat ik kan. Als ik alleen kon schoppen, zou ik niet voetballen op het niveau waar ik heb gespeeld."
Nordin Amrabat stoort zich ondertussen aan de manier waarop zijn broer in Nederland soms wordt beoordeeld. Volgens hem wordt Sofyan te vaak vooral gezien als een fysiek sterke middenvelder.
"Wat mij opvalt: hier in Nederland bestaat het beeld van Sofyan dat hij het voetballende gedeelte niet beheerst. Duelkracht, dat is het. Kom op! Hebben die mensen geen wedstrijden in Spanje gekeken? Hoeveel ballen hij geeft in de laatste fase, hoeveel voorassists hij geeft, hoe hij het spel verdeelt. Kijk naar de carrière die hij heeft, waar hij allemaal gespeeld heeft."
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