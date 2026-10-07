Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Amrabat haalt uit naar critici: "Kom op, kijk naar zijn carrière"

Amber
bron: Voetbal International
Nordin Amrabat en Sofyan Amrabat
Nordin Amrabat en Sofyan Amrabat Foto: © Pro Shots

Sofyan Amrabat weet precies wat trainer Míchel Sánchez bij Ajax van hem verwacht als nummer 6. De middenvelder moet vooral zorgen voor balans, het tempo bepalen en het elftal beter laten spelen. Zijn broer Nordin Amrabat vindt dat het beeld dat in Nederland van Sofyans voetballende kwaliteiten bestaat, veel te beperkt is.

De positie van nummer 6 is al jarenlang een terugkerend thema bij Ajax. Amrabat legt in gesprek met Voetbal International uit welke rol Míchel Sánchez voor hem ziet. "Het totaalplaatje. De trainer wil aanvallend voetbal spelen, dan heb je een nummer 6 nodig die het spel begrijpt. Wanneer moet je versnellen, wanneer moet je vertragen? Wanneer moet je aansluiten, wanneer moet je loslaten? De balans bewaken van het team. Je moet als nummer 6 zorgen dat je team beter speelt, met en zonder bal."

"Het spel verplaatsen, van kant wisselen, dat zijn de dingen die hij van mij verwacht. Ik ben niet iemand die de laatste pass moet geven of moet scoren. En ik ben geen Lionel Messi, die drie of vier mensen voorbij gaat dribbelen, maar ik weet wat ik kan. Als ik alleen kon schoppen, zou ik niet voetballen op het niveau waar ik heb gespeeld."

Nordin Amrabat stoort zich ondertussen aan de manier waarop zijn broer in Nederland soms wordt beoordeeld. Volgens hem wordt Sofyan te vaak vooral gezien als een fysiek sterke middenvelder.

"Wat mij opvalt: hier in Nederland bestaat het beeld van Sofyan dat hij het voetballende gedeelte niet beheerst. Duelkracht, dat is het. Kom op! Hebben die mensen geen wedstrijden in Spanje gekeken? Hoeveel ballen hij geeft in de laatste fase, hoeveel voorassists hij geeft, hoe hij het spel verdeelt. Kijk naar de carrière die hij heeft, waar hij allemaal gespeeld heeft."

Gerelateerd:
Dies Janse

Janse verbaast zich na ruime Jong Oranje-zege: "Had medelijden"

0
Abdellah Ouazane

Ajax levert twee wereldtalenten af: "Ouazane springt echt eruit"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Sofyan Amrabat
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Oud-Ajax-trainer Erik ten Hag neergesabeld: "Een megagrote slapjanus"

Michael Reiziger zwaar onder vuur: "Er zat geen idee achter"

Amrabat haalt uit naar critici: "Kom op, kijk naar zijn carrière"

Derksen haalt uit naar ex-Ajacied: "Zielig als je dat niet doorhebt"

Fel statement Supportersvereniging Ajax: "Dit accepteren wij niet"

Janse verbaast zich na ruime Jong Oranje-zege: "Had medelijden"

Ajax levert twee wereldtalenten af: "Ouazane springt echt eruit"

Tagliafico emotioneel over Messi: "Gewoon een doodgewone jongen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws