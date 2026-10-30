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Amrabat kan lachen om kritiek: "Dat is de ideale zes van Ajax"

Max
bron: NOS
Michel Sanchez knuffelt met Sofyan Amrabat na een zege van Ajax in Amsterdam
Michel Sanchez knuffelt met Sofyan Amrabat na een zege van Ajax in Amsterdam Foto: © Pro Shots

Sofyan Amrabat trekt zich weinig aan van kritiek. De middenvelder benadrukt dat hij zich ondergeschikt maakt aan het teambelang. 

Amrabat is de nieuwe nummer zes bij Ajax, maar kan nog niet iedereen bekoren. "Ik denk dat ze in Nederland het liefst hebben dat een nummer 6 de bal afpakt, naar voren dribbelt, drie man uitkapt, voorgeeft, zelf afmaakt en ook nog terug is", grapt hij in gesprek met NOS. "Dat dat nu de ideale nummer 6 van Ajax is."

De Marokkaans international vult de positie op zijn eigen manier in. "Ik probeer gewoon het team te helpen. Ik wil kampioen worden; ik probeer de rest van het team beter te laten spelen. Dat gaat de ene keer beter dan de andere keer", legt hij uit. 

Amrabat is niet alleen met zichzelf, maar ook met zich teamgenoten beter. "Ik denk dat ik een winnaar ben, dat probeer ik iedere dag uit te stralen. Daar probeer ik mijn teamgenoten in mee te krijgen. Een positieve invloed hebben en de jongere spelers coachen."

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