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Amrabat krijgt kritiek: "Henderson wordt met de wedstrijd beter"

Joram
Sofyan Amrabat bij Ajax
Sofyan Amrabat bij Ajax Foto: © MTB-Photo

Wim Kieft is niet te spreken over het spel van Sofyan Amrabat bij Ajax. De middenvelder heeft de oud-international nog niet kunnen overtuigen. In zijn column voor De Telegraaf vergelijkt Kieft de Marokkaan met Jordan Henderson, die tijdens zijn periode in Amsterdam regelmatig kritiek kreeg.

Ajax begon de competitiefase van de Conference League donderdag met een pijnlijke 2-1-nederlaag tegen Hajduk Split. Kieft is kritisch op het spel van de Amsterdammers en richt zijn pijlen onder meer op Amrabat. "Jordan Henderson kreeg altijd veel kritiek in zijn periode bij Ajax. Die kon er weinig van, maar als je Sofyan Amrabat verdwaald over het middenveld ziet rondlopen, wordt Henderson met de wedstrijd beter en beter."

Henderson kreeg bij Ajax regelmatig negatieve reacties, maar volgens Kieft wordt zijn waarde inmiddels duidelijker. "Hij blijkt achteraf gewoon een geweldige speler voor Ajax te zijn geweest, bewees hij inmiddels ook bij Brentford en nu Chelsea." Ook andere nieuwkomers ontkomen niet aan de kritiek van Kieft. Eerder plaatste hij al vraagtekens bij de verwachtingen rond Julian Brandt en Tolu Arokodare.

Volgens de columnist zijn de prestaties van beiden te positief ingeschat. "Julian Brandt is te snel op het schild gehesen en de opwinding over Tolu Arokodare is overdreven geweest. Het is helemaal niet zo’n bijzondere spits. Tolu is groot en sterk, is met zijn fysiek sterk in de lucht, maar wat meevoetballen betreft, mankeert er nogal wat aan", aldus Wim Kieft.

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