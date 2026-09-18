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Amrabat krijgt sneer terug van bondscoach: "Respect dwing je af"

Sara
bron: Le360 Sport
Sofyan Amrabat bij Ajax
Sofyan Amrabat bij Ajax Foto: © Pro Shots

De Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouahbi heeft gereageerd op de situatie met Sofyan Amrabat. De middenvelder van Ajax maakte onlangs bekend dat hij onder de huidige bondscoach afziet van nationaal voetbal. 

Amrabat liet tien dagen geleden via zijn Instagram weten dat hij niet meer onder de huidige bondscoach Ouahbi wil spelen. De Ajax-middenvelder zei dat hij uit 'respect voor de betrokkenen' niet verder inging op de reden. 

Ouahbi heeft tijdens de persconferentie gereageerd. "Het is niet makkelijk om een status zoals hij te hebben en dan te moeten accepteren dat er jongere spelers zijn die meer recht hebben op speeltijd dan jij. Er is geen conflict tussen Amrabat en ik of de staf. In het voetbal zorgt het verleden ervoor dat je respect afdwingt, maar het geeft je ook geen privileges."

Voor de komende interlandperiode is Amrabat dan ook niet opgeroepen voor het Marokkaanse elftal. Landgenoot Abdellah Ouazane zit er wel voor het eerst bij.

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