Sofyan Amrabat keihard aangepakt: "Wie ben jij om dat te zeggen?"
Mustapha Hadji heeft stevig uitgehaald naar Sofyan Amrabat. De middenvelder van Ajax gaf eerder dit seizoen aan niet meer voor Marokko te willen spelen zolang Mohamed Ouahbi bondscoach is. Die houding valt bij de voormalige Marokkaanse international volledig verkeerd.
Hadji vindt dat Amrabat zijn persoonlijke onvrede niet moet laten meewegen bij zijn keuze voor het nationale elftal. "Amrabat speelt voor het Marokkaanse nationale team dat het land vertegenwoordigt en de vlag hoog houdt, en hij speelt niet voor Mohamed Ouahbi, daarom moet hij onder elke coach spelen", stelt hij tegenover Kooora.
De oud-speler van onder meer Aston Villa en Sporting Lissabon was tot en met 2022 assistent-trainer bij de Marokkaanse ploeg. Als international kwam hij zelf 63 keer uit voor de Atlasleeuwen. Volgens Hadji moet het een eer zijn om voor Marokko te spelen, ongeacht wie er voor de groep staat. "Het is een grote eer om het Marokkaanse nationale team te vertegenwoordigen. De kans krijgen om de Marokkaanse vlag te hijsen te midden van 40 miljoen Marokkanen is iets bijzonders en zou boven alle problemen moeten staan."
Ook vindt Hadji dat Amrabat niet moet bepalen wie de bondscoach is. "Met alle respect voor wat Amrabat met het nationale team heeft bereikt, maar dat geeft hem niet het recht om te zeggen dat de coach moet vertrekken", benadrukt hij. "Wie ben jij om dat te zeggen? Je staat niet boven het nationale team, de coach of de Marokkaanse vlag. Je moet naar het nationale team komen en rustig spelen, al is het maar één minuut, want het is een eer voor je."
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Sofyan Amrabat keihard aangepakt: "Wie ben jij om dat te zeggen?"
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