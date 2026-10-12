Amrabat luidt noodklok bij Ajax: "We moeten wel gaan opschieten"

Sofyan Amrabat beseft dat Ajax zich na de moeizame competitiestart niet veel meer kan veroorloven. De Amsterdammers kwamen zaterdagavond in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen NEC en zagen de achterstand op koploper Feyenoord oplopen tot vijf punten. De middenvelder houdt vertrouwen in zijn ploeg, maar benadrukt dat de resultaten snel moeten verbeteren.

Ajax begon het seizoen met de ambitie om mee te strijden om de landstitel, maar heeft na acht speelrondes al vier keer punten laten liggen. Opvallend genoeg gebeurde dat telkens in de Johan Cruijff ArenA. Ook tegen NEC slaagde de ploeg van Míchel Sánchez er niet in om het overwicht om te zetten in een overwinning.

Amrabat erkent tegenover de NOS dat de huidige positie op de ranglijst niet aansluit bij de verwachtingen. "Dat is de keiharde realiteit. Vijf punten is niet niets, maar ook niet onoverbrugbaar. Je moet gewoon positief blijven, keihard blijven werken en vertrouwen houden. Ik wil ook de fans bedanken voor de fantastische steun", vertelt de middenvelder.

Volgens de dertigjarige controleur is het belangrijk dat Ajax ondanks de teleurstellende resultaten als collectief blijft functioneren. Tegelijkertijd beseft hij dat de tijd begint te dringen. "We moeten gewoon een team blijven. Het seizoen is nog lang, maar we moeten wel snel gaan verbeteren, want we kunnen dit verhaal niet elke week gaan houden", benadrukt Amrabat. "We werken er keihard aan en ik denk dat we ook langzaam stappen maken, maar het moet beter. Want dit soort potjes moet je uiteindelijk gaan winnen."