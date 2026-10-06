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Amrabat lyrisch over Ajax-ploeggenoot: "Hij kan heel ver komen"

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Sofyan Amrabat bij Ajax
Sofyan Amrabat bij Ajax Foto: © Pro Shots

Sofyan Amrabat is onder de indruk geraakt van Abdellah Ouazane. De ervaren middenvelder van Ajax probeert de zeventienjarige Marokkaan sinds zijn komst naar Amsterdam te begeleiden en denkt dat zijn ploeggenoot alles in zich heeft om uiteindelijk de absolute top te bereiken.

Amrabat kwam afgelopen zomer transfervrij naar Ajax nadat zijn contract bij Fenerbahçe werd ontbonden. De 78-voudig international van Marokko probeert zijn ervaring over te brengen op zijn jonge landgenoten Ouazane en Rayane Bounida.

"Ik probeer ze te steunen, en natuurlijk ook achter ze aan te zitten, zodat ze elke dag beter en sterker worden. Maar ze doen het goed hoor, ze werken allebei hard, het zijn heel talentvolle spelers. Ik denk dat ze allebei potentie hebben om heel ver te komen", vertelt Amrabat in een dubbelinterview met zijn broer Nordin Amrabat voor Voetbal International.

Vooral Ouazane heeft dit seizoen zijn doorbraak beleefd. De aanvallende middenvelder kwam onder Míchel al twaalf keer officieel in actie voor Ajax en was daarin goed voor één doelpunt en drie assists. Inmiddels heeft hij ook zijn debuut voor de nationale ploeg van Marokko gemaakt. Bondscoach Mohamed Ouahbi liet hem invallen tijdens de met 2-0 gewonnen interland tegen Gabon.

Amrabat vindt het lastig om een plafond aan de ontwikkeling van zijn jonge ploeggenoot te verbinden. Toch is hij bijzonder positief over wat hij tot dusver heeft gezien. "Appie is een geweldige speler met echt een heel goede mentaliteit. Dus ik denk dat hij echt héél ver kan komen."

De ervaren middenvelder ziet bij Ouazane vrijwel alle eigenschappen terug die nodig zijn om op het hoogste niveau te slagen. "Van wat ik tot nu toe heb gezien, heeft hij in mijn ogen alles om in de top te spelen. Ik weet een beetje wat er gevraagd wordt: hij heeft een goede lengte, hij is sterk, hij is snel, hij kan lopen, hij is technisch goed, en er zit een goede kop op."

Volgens Amrabat is het nu vooral zaak dat Ouazane zijn huidige houding behoudt. "Als hij met z’n beide benen op de grond blijft - wat ik ook verwacht, want hij is een rustige jongen - dan kan hij heel ver komen."

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