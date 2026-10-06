Amrabat: "Mensen onderschatten soms hoe belangrijk dat is"

Hoe zijn eerste maanden bij Ajax bevallen? "Heel goed. We hebben echt een leuke groep, iedereen is goed met elkaar, we werken hard en we trainen goed. Als het iets meer mee had gezeten, hadden we ook wat meer punten gehad. Maar als is vals, het resultaat telt", vertelt hij in gesprek met Voetbal International.

"Maar ik vind dat we echt een goed team hebben, en we zullen alleen maar beter en sterker worden, een aantal jongens zijn er pas net. Mensen onderschatten soms hoe belangrijk het is om een voorbereiding te draaien", vervolgt de middenvelder.