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Amrabat: "Mensen onderschatten soms hoe belangrijk dat is"

Sara
bron: Voetbal International
Sofyan Amrabat bij Ajax
Sofyan Amrabat bij Ajax Foto: © MTB-Photo

Sofyan Amrabat keerde op de valreep deze zomer terug in de Eredivisie. De nieuwe controleur van Ajax vertelt over de ploeg en zijn korte voorbereiding.

Hoe zijn eerste maanden bij Ajax bevallen? "Heel goed. We hebben echt een leuke groep, iedereen is goed met elkaar, we werken hard en we trainen goed. Als het iets meer mee had gezeten, hadden we ook wat meer punten gehad. Maar als is vals, het resultaat telt", vertelt hij in gesprek met Voetbal International

"Maar ik vind dat we echt een goed team hebben, en we zullen alleen maar beter en sterker worden, een aantal jongens zijn er pas net. Mensen onderschatten soms hoe belangrijk het is om een voorbereiding te draaien", vervolgt de middenvelder.

"Ik heb nu eigenlijk pas vier weken echt met de groep getraind, normaal speel je dan oefenwedstrijden. Voor mij was het meteen negentig minuten tegen Fortuna. Dat was lekker, maar dan is het normaal dat je nog niet bent waar je wil zijn", besluit hij.

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