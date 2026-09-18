Amrabat wil niet 'moddergooien': "Het gaat niet om mij, maar..."
Sofyan Amrabat heeft gereageerd op de uitspraken van de Marokkaanse bondscoach Mohamed Ouahbi. De middenvelder van Ajax stelde eerder niet meer beschikbaar te zijn voor de nationale ploeg zolang Ouahbi aan het roer staat. De uitleg die de bondscoach vervolgens gaf over de situatie, zorgde voor verbazing bij Amrabat.
"Daar was ik verbaasd over. Ik had het niet verwacht, het is een beetje vreemd", vertelt Amrabat voor de camera van ESPN. Ouahbi suggereerde eerder dat de situatie mogelijk verband hield met de veranderde rol van de ervaren middenvelder. "Het is niet makkelijk om een status zoals hij te hebben en dan te moeten accepteren dat er jongere spelers zijn die meer recht hebben op speeltijd dan jij. Er is geen conflict tussen Amrabat en mij of de staf. In het voetbal zorgt het verleden ervoor dat je respect afdwingt, maar het geeft je ook geen privileges", aldus de bondscoach.
Amrabat benadrukt echter dat zijn besluit niets te maken heeft met een gebrek aan speeltijd. De dertigjarige middenvelder stelt zich altijd volledig te hebben ingezet voor Marokko. "Ik heb met heel veel trots voor mijn land gespeeld. Het is de grootste eer die er is. Of het nou negentig minuten is, twintig, tien, of helemaal niet. Ook tijdens het WK, toen ik niet speelde, heb ik altijd klaargestaan voor de jongens. Ik heb keihard getraind, dat kun je aan iedereen vragen. Ik heb dat (meer speeltijd, red.) nooit geëist en dat zou ik ook nooit doen. In het voetbal moet je het afdwingen, verdienen", legt Amrabat uit.
De Ajacied wil tegelijkertijd geen verdere olie op het vuur gooien en beschouwt de kwestie voorlopig als afgesloten. "Het gaat niet om mij, maar om het team. Hij is de trainer, dus ik wens hem het beste. Ik wens het team het beste. Ik houd niet van moddergooien. Hij weet wat de redenen zijn. We hebben geen ruzie gehad, maar ik wil het hierbij laten."
Zet in op Ajax tegen Excelsior!
Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Amrabat wil niet 'moddergooien': "Het gaat niet om mij, maar..."
Van Polen voorspelt lastig Ajax-duel: "Onderschat Excelsior niet"
Driessen schrijft Ajax-speler niet af: "In potentie de beste"
Míchel komt met update over Ajax-viertal: "Hebben nog tijd nodig"
Ajax treft Excelsior in Amsterdam: fraaie odds voor favoriet
Vermoedelijke opstelling Ajax: Míchel kiest opvallende linksbuiten
Amrabat onthult reden voor Ajax-keuze: "Op drie fronten meedoen"
Willem II-trainer over Ajacied: "Die genialiteit laat hij zien"
Dolberg geniet van Ajacied: "Fijn om met hem samen te spelen"
Mark van Bommel reageert: "Je moet er geen andere dingen bijhalen"
Woerts waarschuwt Ajax ondanks transferzomer: "Het is wel een gok"
Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"
Reiziger heeft plaats voor één Ajacied in selectie Jong Oranje
Eredivisie drie weken plat: dit is de reden voor nieuwe herfststop
'Zeer slecht nieuws voor Ajax, rampweek op Europees gebied'
Xavi presenteert eerste Oranje-selectie: Ajax-spelers ontbreken
Dolberg geniet van 'monster' bij Ajax: "Heb een goede relatie"
Bouwman in Jong Oranje of het grote Oranje? "Komt nog te vroeg"
Tolu ontvangt prachtig nieuws na sterke seizoensstart bij Ajax
Ajax was concreet voor oud-speler AZ: "Clubs kwam er niet uit"
Amrabat krijgt sneer terug van bondscoach: "Respect dwing je af"
Hans Kraay looft Ajacied: "Daar wilde niemand met hem op de foto"
Amrabat vergeleken met PSV'er: "Viel niet mee wat hij liet zien"
Abdellah Ouazane stelt jarige Ajax-fan teleur in Johan Cruijff Arena
Ajax krijgt scheidsrechter toegewezen voor thuisduel met Excelsior
Hoop voor uitsupporters van Ajax: "Zo vrij mogelijk reizen..."
Leonardo zit er totáál nog niet in: "Even grof gezegd, maar..."
Míchel 'hopeloos verdwaald' op persconferenties: "Sneu voor hem"
Dolberg onthult: "Ik heb ook met een aantal clubs gesproken"
Ajax-speler krijgt lof: "Brengt vleugje Bergkamp naar de ArenA"