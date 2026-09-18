Amrabat wil niet 'moddergooien': "Het gaat niet om mij, maar..."

"Daar was ik verbaasd over. Ik had het niet verwacht, het is een beetje vreemd", vertelt Amrabat voor de camera van ESPN. Ouahbi suggereerde eerder dat de situatie mogelijk verband hield met de veranderde rol van de ervaren middenvelder. "Het is niet makkelijk om een status zoals hij te hebben en dan te moeten accepteren dat er jongere spelers zijn die meer recht hebben op speeltijd dan jij. Er is geen conflict tussen Amrabat en mij of de staf. In het voetbal zorgt het verleden ervoor dat je respect afdwingt, maar het geeft je ook geen privileges", aldus de bondscoach.

Amrabat benadrukt echter dat zijn besluit niets te maken heeft met een gebrek aan speeltijd. De dertigjarige middenvelder stelt zich altijd volledig te hebben ingezet voor Marokko. "Ik heb met heel veel trots voor mijn land gespeeld. Het is de grootste eer die er is. Of het nou negentig minuten is, twintig, tien, of helemaal niet. Ook tijdens het WK, toen ik niet speelde, heb ik altijd klaargestaan voor de jongens. Ik heb keihard getraind, dat kun je aan iedereen vragen. Ik heb dat (meer speeltijd, red.) nooit geëist en dat zou ik ook nooit doen. In het voetbal moet je het afdwingen, verdienen", legt Amrabat uit.