Amrabat neemt drastisch besluit: "Ik ben niet meer in staat om.."

Sofyan Amrabat heeft besloten om voorlopig niet meer in actie te komen voor de nationale selectie van Marokko. De Ajacied laat via zijn Instagram weten dat hij niet langer wil samenwerken met bondscoach Mohamed Ouahbi.

"Marokko vertegenwoordigen is de grootste eer van mijn carrière geweest. Sinds mijn eerste oproep twaalf jaar geleden heb ik alles gegeven voor mijn land en het shirt van het nationale team met trots gedragen. Mijn liefde voor Marokko en alles wat dit team voor mij betekent, zal nooit veranderen", begint Amrabat op Instagram Stories. "Het is een zeer moeilijke beslissing, maar ik voel me niet in staat om het nationale team onder de huidige bondscoach te blijven vertegenwoordigen. Daarom stel ik mezelf niet beschikbaar zolang hij aanblijft", stelt hij duidelijk.

De specifieke redenen laat hij achterwege. "Uit respect voor het nationale team en iedereen die erbij betrokken is, geef ik er de voorkeur aan de redenen achter deze beslissing privé te houden", aldus Amrabat. De Ajacied benadrukt dat hij niet stopt als international. "Ik wil duidelijk zijn: dit is geen definitief afscheid van Marokko. De deur gaat niet dicht", aldus de middenvelder.