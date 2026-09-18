Amrabat onthult reden voor Ajax-keuze: "Op drie fronten meedoen"

Sofyan Amrabat hoefde afgelopen zomer niet lang na te denken toen Ajax concreet voor hem werd. De ervaren middenvelder voelde zich aangetrokken tot het project in Amsterdam en zag vooral in de plannen van technisch directeur Jordi Cruijff voldoende perspectief om voor de recordkampioen te kiezen.

Amrabat kwam eind augustus transfervrij naar Ajax en zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2028. Vooral de winnaarsmentaliteit van Cruijff maakte indruk op de Marokkaans international. "Wat mij vooral aansprak, is dat hij heel erg ambitieus is. Hij wil winnen en op drie fronten meedoen. Ik wil ook heel graag winnen en ben hongerig", aldus Amrabat in gesprek met ESPN.

De eerste gesprekken tussen beide mannen vonden al maanden voor de transfer plaats. Cruijff zocht in april contact met Amrabat, die destijds nog onder contract stond bij Real Betis. "Hij vertelde over het plan met Ajax. Dat was een mooi verhaal. We hebben al die tijd contact gehouden", vertelde de middenvelder eerder. Ook trainer Míchel Sánchez meldde zich vervolgens bij Amrabat, waardoor voor hem duidelijk werd dat de Amsterdammers serieus werk wilden maken van zijn komst.