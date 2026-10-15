Amrabat verdedigt Ajax-schlemiel: "Moeten niet met vingers wijzen"
Sofyan Amrabat neemt het op voor Jofre Torrents na de pijnlijke nederlaag van Ajax tegen Hajduk Split. De Amsterdammers gingen in Kroatië met 2-1 onderuit. Torrents beleefde bij zijn basisdebuut een moeilijke avond en maakte bij de winnende treffer een kostbare fout.
Amrabat zag dat Ajax moeizaam aan de wedstrijd begon, maar vond dat er aanvankelijk weinig aan de hand was. "Ik denk dat we niet goed beginnen en zij worden geholpen door het fanatieke publiek", begint Amrabat na afloop voor de camera bij Ziggo Sport. "Wij krijgen een grote kans die we moeten afmaken, het wordt een beetje een repeterend verhaal, maar dan krijg je hem uit eigen balverlies tegen. Ondanks dat wij niet goed begonnen, was er niet zoveel aan de hand."
Na rust kwam Ajax terug tot 1-1 en leek de ploeg van trainer Míchel Sánchez de wedstrijd naar zich toe te trekken. Een verkeerde inspeelpass van Torrents leidde echter tot de 2-1. Toen Ajax in de slotfase opnieuw aandrong, werd het duel tijdelijk stilgelegd vanwege vuurwerk vanaf de tribunes. "Op het moment dat wij het momentum hadden gaan zij met vuurwerk gooien. Dat doen ze denk ik slim, omdat ze daarmee het tempo uit de wedstrijd halen."
Amrabat vindt dat Torrents niet persoonlijk verantwoordelijk moet worden gehouden voor de nederlaag. "Je moet denk ik niet gaan wijzen. Het is vervelend voor die jongen, hij traint heel hard, hij traint heel goed. Het is zijn eerste wedstrijd, dat nemen we hem niet kwalijk. Wij moeten als team opstaan en het goedmaken voor hem en dat hebben we genoeg geprobeerd. Maar je maakt de doelpunten niet en dan wordt het lastig."
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