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Amrabat vergeleken met PSV'er: "Viel niet mee wat hij liet zien"

Stefan
Sofyan Amrabat
Sofyan Amrabat Foto: © BSR Agency

Jeroen Kapteijns is nog niet helemaal overtuigd van de voetballende kwaliteiten van Sofyan Amrabat. De journalist vergelijkt de Ajacied met Kodai Sano van PSV, die een sterke seizoensstart kent bij zijn nieuwe club.

"Die doet het goed, maar het is wel een ander type dan Joey Veerman", zegt Kapteijns in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Qua creativiteit is het wat minder, maar hij is enorm ijverig, overal aanwezig, zuiver in de passing en hij verovert heel veel ballen. Dus wat dat betreft heeft hij snel zijn plek gevonden."

"En nu scoorde hij tegen Sparta, al was dat natuurlijk een keepersfout", gaat hij verder. "Nee, die heeft zijn plek vrij snel gevonden. Peter Bosz wil als controlerende middenvelder ook een hele goede voetballer hebben en als je dan Sofyan Amrabat van Ajax noemt: het viel niet mee wat hij tegen Fortuna aan de bal liet zien."

"Hij was regelmatig slordig. Ik weet niet of Peter Bosz nooit een type-Amrabat zou halen, maar ik denk wel dat hij daar liever een ander type ziet, ja. Ik denk niet dat Bosz daar voor zou kiezen", aldus de journalist.

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