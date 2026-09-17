Amrabat vergeleken met PSV'er: "Viel niet mee wat hij liet zien"
Jeroen Kapteijns is nog niet helemaal overtuigd van de voetballende kwaliteiten van Sofyan Amrabat. De journalist vergelijkt de Ajacied met Kodai Sano van PSV, die een sterke seizoensstart kent bij zijn nieuwe club.
"Die doet het goed, maar het is wel een ander type dan Joey Veerman", zegt Kapteijns in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Qua creativiteit is het wat minder, maar hij is enorm ijverig, overal aanwezig, zuiver in de passing en hij verovert heel veel ballen. Dus wat dat betreft heeft hij snel zijn plek gevonden."
"En nu scoorde hij tegen Sparta, al was dat natuurlijk een keepersfout", gaat hij verder. "Nee, die heeft zijn plek vrij snel gevonden. Peter Bosz wil als controlerende middenvelder ook een hele goede voetballer hebben en als je dan Sofyan Amrabat van Ajax noemt: het viel niet mee wat hij tegen Fortuna aan de bal liet zien."
"Hij was regelmatig slordig. Ik weet niet of Peter Bosz nooit een type-Amrabat zou halen, maar ik denk wel dat hij daar liever een ander type ziet, ja. Ik denk niet dat Bosz daar voor zou kiezen", aldus de journalist.
Zet in op Ajax tegen Excelsior!
Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Amrabat vergeleken met PSV'er: "Viel niet mee wat hij liet zien"
Abdellah Ouazane stelt jarige Ajax-fan teleur in Johan Cruijff Arena
Ajax krijgt scheidsrechter toegewezen voor thuisduel met Excelsior
Hoop voor uitsupporters van Ajax: "Zo vrij mogelijk reizen..."
Leonardo zit er totáál nog niet in: "Even grof gezegd, maar..."
Míchel 'hopeloos verdwaald' op persconferenties: "Sneu voor hem"
Dolberg onthult: "Ik heb ook met een aantal clubs gesproken"
Ajax-speler krijgt lof: "Brengt vleugje Bergkamp naar de ArenA"
De Haan doet beroep op Ajax: "Kan desastreuze gevolgen hebben"
Spaan geniet van opvallende Ajax-speler: "Zo barstensvol talent"
Abdellah Ouazane krijgt mooi nieuws uit Marokko en vliegt uit
Michael Reiziger stelt oud-Ajacied aan als assistent-trainer
Dies Janse zeer dankbaar: "Ajax hoeft eigenlijk niets te doen"
Ter Stegen kan koffers pakken na opmerkelijk nieuws uit Duitsland
"Na Ajax hebben wij deze zomer beste transferbalans in Eredivisie"
Klaassen geniet bij Ajax: "Lang geleden dat ik dat heb gevoeld"
Ajax in Conference League: dit is waarom Ajax pas in oktober begint
Leonardo 'derde keuze' bij Ajax: "Dan heb je niet veel aan hem"
Oud-Ajacied over Van Gaal: "Vroeg nooit hoe het met mij ging"
Sjoerd Mossou reageert: "Daar werd Ajax significant minder van"
Kinderfeestje met Ajax thema: zo organiseer je dat
'Veiling Wesley Sneijder voorbij, oud-international casht flink'
Míchel roemt uitblinker: "Heel veel geluk dat hij voor Ajax koos"
Bissouma wil leidersrol nemen: "Ik ben niet de coach, maar..."
FOTO'S: John van 't Schip verkoopt villa met winst van vijf ton
Perez haalt uit na Ajax-Willem II: "Dan ben je niet al te snugger"
Ajax-keepster heeft groot voorbeeld: "Zij is echt bizar goed"
El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"
Brandt onder de indruk: "Hij speelde een geweldige wedstrijd"
Hans Kraay junior: "Slecht nieuws voor Bouwman en Dies Janse"