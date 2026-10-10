Amrabat wakkert vuurtje alvast aan: "Ja, dan wordt hij boos hoor"

Sofyan Amrabat maakte in 2017 de overstap van FC Utrecht naar Feyenoord. De huidige middenvelder van Ajax blikt terug een kantelpunt in zijn carrière en blikt vooruit op het duel tegen zijn broer Nordin.

Amrabat vertelt over zijn 'eye-opener'. "Mijn debuut in de Champions League. We speelden met Feyenoord tegen Manchester City en ik was ineens rechter wingback, waardoor ik tegenover Benjamin Mendy kwam, op dat moment één van de beste backs ter wereld. Ik zeg je eerlijk, ik was zenuwachtig. Tegen zulke toppers spelen, op een positie die je niet gewend bent", klinkt hij in gesprek met Voetbal International.

"Alleen, die wedstrijd werden mijn ogen geopend, want ik kon me gewoon met hem meten. Ik kon hem bijhouden in de sprint, en we hadden een schouderduel, waarbij ik dacht: Hé, ik kan mee! Daarvoor had ik de Champions League alleen op tv gezien, het allerhoogste niveau. Dan ben je benieuwd waar je staat, dus dat was echt een eye-opener", aldus de oud-Feyenoorder.